ROUNDUP: Daimler startet mit hohem operativen Gewinn glänzend ins Jahr

STUTTGART - Der Auto- und Lkw-Bauer Daimler ist vor allem dank eines starken China-Geschäfts und Kostensenkungen deutlich besser ins Jahr gestartet als erwartet. Mit einem bereinigten operativen Gewinn von knapp fünf Milliarden Euro verdiente der Konzern nicht nur mehr als von Experten erwartet, sondern auch mehr als vor der Corona-Pandemie. Selbst im Rekordjahr 2017 war das operative Ergebnis zum Jahresauftakt nicht so hoch. Experten hatten nach Angaben des Unternehmens knapp vier Milliarden Euro erwartet, wie das Unternehmen am Freitag in Stuttgart mitteilte. Die Aktie war auf die Nachrichten vorbörslich bei Anlegern gefragt.

ROUNDUP: HeidelbergCement startet überraschend robust ins Jahr - Aktie gefragt

HEIDELBERG - Der Baustoffkonzern HeidelbergCement hat im ersten Quartal besser abgeschnitten als von Analysten erwartet. Sowohl Umsatz als auch operatives Ergebnis lägen über den Analystenschätzungen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend in Heidelberg mit. Die Erlöse wuchsen leicht um 30 Millionen auf 3,96 Milliarden Euro. Das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) stieg von 405 auf 538 Millionen Euro. An der Börse kam das gut an. Der Kurs legte am Freitag um 1,9 Prozent zu. Damit setzt sich die Aufwärtsbewegung seit Ende Januar fort.

ROUNDUP: Pfeiffer Vacuum erhöht nach robustem ersten Quartal Jahresprognose

ASSLAR - Der Vakuumpumpenhersteller Pfeiffer Vacuum hat im ersten Quartal dank einer höheren Nachfrage aus der Halbleiterbranche Umsatz und Ergebnis deutlich gesteigert. Der Umsatz stieg vorläufigen Zahlen zufolge im Vergleich zum Vorjahr um 25 Prozent auf 191,7 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstagabend nach Börsenschluss im hessischen Aßlar mitteilte. Das operative Ergebnis (Ebit) verbesserte sich um 76,4 Prozent auf 22,6 Millionen Euro, die entsprechende Marge von 8,4 auf 11,8 Prozent. An der Börse kam das sehr gut an. Zum Handelsstart am Freitag schoss die Pfeiffer-Aktie um fast elf Prozent nach oben.

ROUNDUP: Hellofresh hebt Jahresprognose an - Erstes Quartal überraschend stark

BERLIN - Ein überraschend guter Jahresstart stimmt den Kochboxenversender und Corona-Gewinner Hellofresh noch optimistischer für 2021 als bislang. Die ersten drei Monate des Jahres hätten "deutlich die aktuelle Markterwartung" übertroffen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Und wenn es nach dem Vorstand um Dominik Richter und Thomas Griesel geht, soll das nur ein Vorgeschmack auf das Gesamtjahr sein.

Autozulieferer Elringklinger wird etwas optimistischer für 2021 - Quartalszahlen

DETTINGEN/ERMS - Der Autozulieferer Elringklinger wird nach guten Geschäften im ersten Quartal leicht optimistischer für das Gesamtjahr. So rechnet das im Nebenwerteindex SDax notierte Unternehmen für 2021 nun mit einer etwas höheren Profitabilität als bislang. Demnach soll die Marge des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (Ebit-Marge) zwischen rund 5 bis 6 Prozent liegen, wie ElringKlinger am Freitag in Dettingen an der Erms mitteilte. Zuvor hatte der Zulieferer hier mit rund 4 bis 5 Prozent gerechnet. Beim Umsatz aus eigener Kraft rechnet das Unternehmen aus Baden-Württemberg weiterhin mit einer Entwicklung in etwa auf Marktniveau. Die Aktien stiegen zuletzt um rund sieben Prozent.

VW steigert Auslieferungen im ersten Quartal dank China deutlich

WOLFSBURG/PEKING - Die weltweiten Auslieferungen des Volkswagen -Konzerns sind im ersten Quartal von einem besonders starken China-Geschäft angetrieben worden. So stieg der Absatz zwischen Januar und März insgesamt um über ein Fünftel auf 2,43 Millionen Fahrzeuge, wie der Dax -Konzern am Freitag in Wolfsburg mitteilte. Während VW sowohl in Nord- und Südamerika als auch in der Asien-Pazifik-Region deutliche Zuwächse verzeichnete, musste der Autobauer in Westeuropa ein Minus von 4,6 Prozent hinnehmen. Hier spürte VW die Folgen der Pandemie und die anhaltenden Restriktionen.

US-Bank Morgan Stanley mit Rekordresultaten im ersten Quartal

NEW YORK - Der boomende Handel mit Wertpapieren sowie starke Zuwächse in der Vermögensverwaltung und im Investmentbanking haben dem US-Geldhaus Morgan Stanley zu Jahresbeginn Bestwerte bei Gewinn und Erträgen beschert. In den drei Monaten bis Ende März stieg der Überschuss im Jahresvergleich um 150 Prozent auf 4,0 Milliarden Dollar (3,3 Mrd Euro), wie der Finanzkonzern am Freitag mitteilte.

ROUNDUP: L'Oreal profitiert von der Erholung des Kosmetikmarkts

CLICHY - Eine hohe Nachfrage nach medizinischen Hautpflegeprodukten und E-Commerce-Boom treiben die Erholung des Kosmetikkonzerns L'Oreal an. Im ersten Quartal konnten die Franzosen deutlich mehr umsetzen als vor einem Jahr - und übertrumpften sogar den Jahresstart 2019, als an eine Corona-Pandemie noch nicht zu denken war. An der Börse ging es für die Aktie am Freitag allerdings abwärts - nach dem zuletzt guten Lauf der Papiere nahmen die Anleger Gewinne mit.

Acea: EU-Auto-Neuzulassungen im März deutlich über Vorjahreskrisenmonat

BRÜSSEL - Der EU-Automarkt hat im März trotz anhaltender Lockdowns im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie an Fahrt aufgenommen. Wie der europäische Herstellerverband Acea am Freitag in Brüssel mitteilte, wurden im vergangenen Monat 1 062 446 Passagierfahrzeuge neu in der Europäischen Union (EU) zugelassen. Das waren 87,3 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahresmonat, damals war der Automarkt in der EU allerdings wegen der Pandemie deutlich eingebrochen.

Weitere Meldungen

-Olympia-Chefin Hashimoto: Keine Gedanken an Olympia-Absage

-BVB hofft auf erfolgreiche Aufholjagd - Weiter ohne Sancho

-Experten gegen Instagram-Version für Kinder - Brief an Zuckerberg

-Roche sieht Wirksamkeit von MS-Mittel Ocrevus durch neue Daten bestätigt

-Südkoreanische Stahlfirma will Joint Venture in Myanmar beenden

-ROUNDUP: Schmähpreis gegen Produktpiraten - oft fälscht der frühere Partner

-Atomkraftwerk Grohnde nach letzter Revision wieder am Netz

-Porsche bringt deutlich mehr Autos an die Kunden

-Verkauf von Aluminiumhütte Rheinfelden an Rusal perfekt

-Novartis erzielt mit MS-Mittel Kesimpta positive Phase-III-Studiendaten

-Uniper zieht wegen Kohleausstieg in den Niederlanden vor Gericht°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/mis