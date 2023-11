FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Anleger am deutschen Aktienmarkt warten zum Start in eine mit Konjunkturdaten gefüllte Woche erst einmal ab. Im Fokus stehen Inflationsdaten aus den USA. Der Rückenwind der New Yorker Börsen, wo es am Freitag eine Rally vor allem bei Technologiewerten gegeben hatte, kommt daher hierzulande kaum an. Rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex mit 0,06 Prozent knapp im Plus auf 15 245 Punkte. Auch in Asien fiel der Wochenstart verhalten aus. Händler verweisen auch darauf, dass die US-Ratingagentur Moody's den Vereinigten Staaten demnächst ihre bisherige Topbewertung wegnehmen könnte: der Ausblick für das Land wurde am späten Freitagabend von "stabil" auf "negativ" gesetzt. Außerdem bleibt die Quartalsberichtssaison der Unternehmen zentrales Thema

USA: - IM PLUS - Die US-Aktienmärkte haben eine konsolidierungsgeprägte Woche mit deutlichen Aufschlägen abgeschlossen. Angeführt wurden die Kursgewinner von Technologiewerten. Zur Begründung hieß es, die Anleger hätten jüngste Zinsaussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell einfach beiseite gewischt. Der oberste Währungshüter hatte gesagt, die Fed sei nicht völlig davon überzeugt, die Geldpolitik ausreichend gestrafft zu haben. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Gewinn von 1,15 Prozent bei 34 283,10 Punkten und damit auf einem Sieben-Wochen-Hoch. Auch die Wochenbilanz war mit einem Plus von rund 0,7 Prozent positiv. Der marktbreite S&P 500 stieg am Freitag um 1,56 Prozent auf 4415,24 Zähler. Der Nasdaq 100 gewann 2,25 Prozent auf 15 529,12 Punkte und erreichte den höchsten Stand seit mehr als zwei Monaten.

ASIEN: - ZURÜCKHALTUNG - Die Anleger an den Aktienmärkten in Asien haben sich zum Wochenstart zurückgehalten. Die Blicke richten sich bereits auf US-Inflationsdaten, die am Dienstag veröffentlicht werden. In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei 225 0,1 Prozent höher. Der Hang-Seng-Index in Hongkong stieg im späten Handel um 0,1 Prozent, während der chinesische CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, 0,4 Prozent verlor.

^

DAX 15234,39 -0,77%

XDAX 15325,32 0,30%

EuroSTOXX 50 4197,36 -0,75%

Stoxx50 3867,43 -1,01%

DJIA 34283,10 1,15%

S&P 500 4415,24 1,56%

NASDAQ 100 15529,12 2,25%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 129,62 -0,08%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,0685 -0,01%

USD/Yen 151,78 0,16%

Euro/Yen 162,17 0,16%

°

ROHÖL:

^

Brent 80,72 -0,71 USD

WTI 76,49 -0,68 USD

°

