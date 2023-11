ROUNDUP: Volkswagen verhängt Einstellungsstopp

WOLFSBURG - Volkswagen verhängt im Ringen um Milliarden-Einsparungen einen vorläufigen Einstellungsstopp für die wichtigsten Standorte. "Aufgrund der laufenden Effizienzprogramme in der Volkswagen AG werden externe Einstellungen temporär begrenzt und keine externen Stellen ausgeschrieben", sagte ein Sprecher am Freitag auf Anfrage in Wolfsburg. Betroffen seien alle sechs Standorte in Niedersachsen und Hessen: Wolfsburg, Hannover, Braunschweig, Salzgitter, Emden und Kassel. Zuvor hatte "Business Insider" berichtet.

ROUNDUP: BMW schneidet besser ab als gedacht

MÜNCHEN - Der Autobauer BMW hält trotz der aufziehenden schwierigeren Branchenlage Kurs. Während Rivalen wie Volkswagen und Mercedes-Benz nach dem dritten Quartal Abstriche an ihren Gewinnplänen machen mussten, kommt BMW bis dato besser mit dem Umfeld zurecht als von Experten gedacht. Das Management um Chef Oliver Zipse bestätigte am Freitag die Jahresziele, auch wenn Währungseffekte und höhere Vorleistungskosten bremsten. Die in diesem Jahr ohnehin vergleichsweise gut gelaufene Aktie zog nach Handelsstart an.

ROUNDUP 2: Vonovia verkauft Wohnungen und Anteil an Portfolio - Milliardenerlös

BOCHUM - Deutschlands größter Wohnimmobilien-Konzern Vonovia kommt bei dem geplanten Verkauf von Wohnungen voran. Insgesamt habe Vonovia in diesem Jahr durch Wohnungsverkäufe und der Veräußerung von Minderheitsanteilen an Immobilienportfolios Erlöse von rund 3,7 Milliarden Euro erzielt, davon seit August 1,7 Milliarden Euro, teilte der Dax -Konzern am Freitag in Bochum mit. Das ist mehr als zuvor angepeilt. Die Aktie legte im frühen Handel um mehr als drei Prozent zu. Damit summieren sich die Wochengewinne der auf längere Sicht arg gebeutelten Aktie innerhalb auf gut 13 Prozent.

ROUNDUP: Bafin: Commerzbank muss Steuerbescheinigungen 'zügig' verschicken

FRANKFURT/BONN - Die Finanzaufsicht Bafin erhöht wegen des teilweise verspäteten Versands von Steuerbescheinigungen an Commerzbank -Kunden den Druck auf das Geldhaus. Die Behörde habe angeordnet, dass der Dax -Konzern die Steuerbescheinigungen für das Jahr 2022 "zügig verschickt", teilte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) am Freitag mit: "Die Commerzbank muss sie innerhalb von 20 Bankarbeitstagen verschicken." Außerdem müsse die Bank "angemessene organisatorische Maßnahmen und Vorkehrungen ergreifen, um Jahressteuerbescheinigungen künftig rechtzeitig zu erteilen".

ROUNDUP: Baustopp beim Elbtower - Tschentscher: Keine staatliche Hilfen

HAMBURG - Nach der Bauunterbrechung beim Hamburger Milliardenhochhaus Elbtower wächst der politische Druck auf den Projektentwickler Signa. "Beim Elbtower handelt es sich - anders als bei der Elbphilharmonie - um ein Projekt im Risiko der privaten Investoren, die bei einem Abbruch des Vorhabens in dieser Phase einen großen wirtschaftlichen Schaden hätten", sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel".

ROUNDUP 2: Apple mit zurückhaltender Prognose für Weihnachtsquartal

CUPERTINO - Apple erwartet keine großen Sprünge im anstehenden Weihnachtsgeschäft. Der iPhone-Konzern sagte für das laufende Geschäftsquartal einen Umsatz auf dem Niveau des Vorjahres vorher - und enttäuschte damit die Wachstumserwartungen einiger Investoren. Zugleich rechnet der Konzern mit weiteren Zuwächsen beim iPhone - seinem wichtigsten Produkt. Die zuletzt etwas erholte Aktie geriet am Freitag unter Druck.

Weniger Postbank-Filialen - An Stellenkürzungen führt kein Weg vorbei

FRANKFURT - Die Einschnitte im Postbank-Filialnetz werden nach Angaben von Deutsche-Bank-Privatkundenvorstand Claudio de Sanctis zu Stellenkürzungen führen. Wie viele Stellen die Reduktion der aktuell rund 550 Postbank-Zweigstellen auf etwa 300 bis Mitte 2026 betreffen werde, sei Gegenstand der Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern. "Fakt ist jedoch: Daran führt kein Weg vorbei, auch wenn es unser Ziel ist, Mitarbeiter nach Möglichkeit in anderen Funktionen einzusetzen", sagte de Sanctis, der auch für die Postbank verantwortlich ist, der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (F.A.S.)".

ROUNDUP: Krones stemmt sich erfolgreich gegen anhaltende Komponentenknappheit

NEUTRAUBLING - Die Geschäfte beim Abfüll- und Verpackungsanlagenhersteller Krones sind im dritten Quartal weiter rund gelaufen. Die Bedingungen seien zwar wegen einer Knappheit bei Elektronikkomponenten weiter herausfordernd, hieß es am Freitag in einer Mitteilung des Konzerns. Doch sei trotz eingetrübter gesamtwirtschaftlicher Aussichten die Investitionsbereitschaft internationaler Kunden aus der Getränke- und Lebensmittelindustrie weiterhin hoch. Zugleich konnte Krones dank Preiserhöhungen seine Profitabilität steigern. Das Management bekräftigt nunmehr seine Jahresziele.

Mehr Auto-Neuzulassungen - Experte erwartet schwieriges Jahr 2024

BERLIN - In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres sind in Deutschland 13,5 Prozent mehr Autos neu zugelassen worden als im Vorjahreszeitraum. Wie das Kraftfahrt-Bundesamt(KBA) am Freitag mitteilte, kamen seit Jahresbeginn 2,36 Millionen Autos neu auf die Straßen. Das Vor-Corona-Niveau liegt aber in weiter Ferne, zudem droht die angespannte gesamtwirtschaftliche Lage auch in den kommenden Monaten das Geschäft mit Autos zu erschweren. Im Vor-Pandemie-Jahr 2019 wurden von Januar bis einschließlich Oktober etwas mehr als drei Millionen Autos in Deutschland neu zugelassen.

ROUNDUP: Axa wächst dank guter Geschäfte leicht

PARIS - Der Versicherer Axa ist in den ersten neun Monaten dank einer regen Nachfrage nach Schaden- und Unfallversicherungen leicht gewachsen. Das teilte der französische Allianz-Konkurrent am Donnerstag in Paris nach Börsenschluss mit. Obwohl die Konzernführung im vierten Quartal an mehreren Fronten Gegenwind erwartet, sieht sie sich auf einem guten Weg ihre Jahresziele zu erreichen. Die Aktie gab am Freitagmorgen trotzdem um knapp 3 Prozent nach und war damit das Schlusslicht im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 .

Borussia Dortmund verdient im Auftaktquartal mehr - höheres Transferergebnis

DORTMUND - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ist dank höherer Ergebnisse aus Transfergeschäften mit einem Gewinnplus ins neue Jahr gestartet. In den drei Monaten bis Ende September erhöhte sich das Konzernergebnis von 38,5 Millionen Euro im Vorjahr auf 52,4 Millionen Euro, wie der im SDax notierte Fußballclub am Freitag in Dortmund überraschend mitteilte. Das Ergebnis aus Transfergeschäften legte um rund ein Drittel auf 82,3 Millionen Euro zu.

Umfrage: Viele Maschinenbauer überdenken China-Strategie

FRANKFURT - Viele deutsche Maschinenbauer überdenken einer Umfrage zufolge derzeit ihre China-Strategie. Bei einer Befragung des Branchenverbandes VDMA gab dies fast die Hälfte (45 Prozent) der 304 teilnehmenden Mitgliedsunternehmen an. Hauptgründe dafür seien eine erschwerte Geschäftslage vor Ort, die Verschärfung der geopolitischen Spannungen sowie der Druck auf chinesische Unternehmen, einheimische Lieferanten und Produkte zu bevorzugen, teilte der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) am Freitag in Frankfurt mit.

ROUNDUP: Reederei Moller-Maersk streicht tausende Stellen

KOPENHAGEN - Die dänische Reederei Moller-Maersk strafft wegen des schwierigen Branchenumfeldes ihre Kosten und streicht jede elfte Stelle. Das Ziel sei es, die Zahl der Beschäftigten von 110 000 im Januar 2023 auf unter 100 000 zu senken, teilte das Unternehmen am Freitag in Kopenhagen im Zuge seiner Quartalszahlenvorlage mit. Ein Teil des Stellenabbaus ist bereits vollzogen. Auch das für 2024 geplante Aktienrückkauf-Programm werde überprüft. Die Aktie notierte zuletzt mit einem Abschlag von rund 11 Prozent.

