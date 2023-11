WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Außenminister Antony Blinken und US-Verteidigungsminister Lloyd Austin reisen in den kommenden Tagen durch Asien. Blinken wird nach einem Besuch in Israel und Jordanien an diesem Freitag zunächst nach Japan weiterfliegen, wie das US-Außenministerium am Donnerstag in Washington ankündigte. In Tokio werde Blinken an einem Außenministertreffen der G7-Staaten teilnehmen und bilaterale Gespräche mit japanischen Regierungsvertretern führen.

Anschließend reise er zu politischen Gesprächen nach Südkorea und von dort aus weiter nach Indien, hieß es. In Neu-Delhi will Blinken demnach gemeinsam mit Austin an einem Treffen mit ihren indischen Amtskollegen teilnehmen. Auch ein Treffen mit dem indischen Premier Narendra Modi sei vorgesehen. Austin wiederum plant im Anschluss an die Gespräche in Indien dann Besuche in Südkorea und Indonesien, wie das US-Verteidigungsministerium ebenfalls am Donnerstag ankündigte.

Die beiden Minister wie auch US-Präsident Joe Biden selbst waren in der bisherigen Amtszeit der Regierung bereits mehrere Male in Asien unterwegs. Biden hat in der Außenpolitik seiner Regierung seit dem Amtsantritt einen besonderen Fokus auf den Indopazifik gelegt - unter anderem, um Chinas Machtstreben in der Region etwas entgegenzusetzen.

Mit Indopazifik ist grob gesagt eine Region vom Indischen bis zum nördlichen Pazifischen Ozean gemeint, die den Großteil Asiens umfasst und bis zur Westküste der USA reicht./jac/DP/ngu