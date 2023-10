WASHINGTON (dpa-AFX) - Elf Tage nach dem verheerenden Terrorangriff der islamistischen Hamas wird US-Präsident Joe Biden am Mittwoch zu einem Solidaritätsbesuch in Israel erwartet. Geplant ist unter anderem ein Gespräch mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu.

Noch am selben Tag will Biden nach Jordanien weiterreisen, um dort mit Ägyptens Staatschef Abdel Fattah al-Sisi und dem jordanischen König Abdullah II. zusammenzukommen. Fraglich war am Dienstagabend, ob das geplante Gespräch mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas ebenfalls zustande kommt. Nach dem Raketeneinschlag in einem Krankenhaus in Gaza brach Abbas einen Besuch in Jordanien nach Angaben seines Beraters vorzeitig ab.

Biden hatte in den vergangenen Tagen regelmäßig mit Netanjahu telefoniert, während US-Außenminister Antony Blinken als Krisendiplomat in der Region unterwegs war.

Biden werde bei dem Besuch in Tel Aviv die Solidarität der USA mit Israel bekräftigen und sich über die israelischen Militäroperationen informieren lassen, kündigte Blinken an. Der US-Präsident werde die Reise nutzen, um andere Akteure davor zu warnen, die Krise auszunutzen und Israel anzugreifen.

In den Gesprächen werde es um die Befreiung der von der Hamas festgehaltenen Geiseln gehen. Biden wolle erfahren, wie Israel die Zahl der zivilen Opfer in Gaza so gering wie möglich halten wolle und wie humanitäre Hilfe die Zivilbevölkerung am besten erreichen könne, ohne der Hamas zugute zu kommen.

Unter den von der islamistischen Hamas verschleppten Menschen sind nach offiziellen Angaben auch US-Bürger. Mittlerweile ist die Zahl der bei den Angriffen der Hamas-Terroristen getöteten US-Bürger auf mindestens 30 gestiegen./trö/DP/he