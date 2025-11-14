Anzeige
Allianz erhöht Gewinnprognose 14.11.2025, 05:49 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Der Finanzbranche geht es sehr viel besser als der unter einer jahrelangen Krise leidenden Industrie. Deutschlands größter Versicherer wächst und wächst.

Der Versicherungskonzern Allianz steuert in diesem Jahr auf einen neuen Rekordgewinn zu. Nach guten Geschäftszahlen in den ersten neun Monaten hat der größte deutsche Versicherer seine Prognose für dieses Jahr erhöht. Der operative Gewinn wird mit «hoher Wahrscheinlichkeit» bei 17 bis 17,5 Milliarden Euro liegen, wie der Münchner Dax-Konzern am Donnerstagabend mitteilte. Zuvor war die Allianz von 15 bis 17 Milliarden Euro ausgegangen. Die neue Prognose steht wie immer unter Vorbehalt.

Schon im vergangenen Jahr hatte der Konzern einen operativen Rekordgewinn von gut 16 Milliarden Euro erzielt. Die Allianz beschäftigt weltweit 156.000 Menschen. In den ersten neun Monaten legte der operative Gewinn von 11,8 Milliarden Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 13,1 Milliarden zu. Die detaillierten Kennzahlen will der Vorstand am Vormittag veröffentlichen.

© dpa-infocom, dpa:251114-930-291570/1

