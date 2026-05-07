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Auftragseingänge legen deutlich zu 07.05.2026, 06:42 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Nach einem ganz schwachen Januar kommen langsam wieder mehr Aufträge für das verarbeitende Gewerbe rein. Der März bringt einen spürbaren Zuwachs bei den Bestellungen.

Kleiner Hoffnungsschimmer für die angeschlagene deutsche Industrie: Im März zogen die Auftragseingänge im Monatsvergleich um 5,0 Prozent an, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Plus von lediglich 1,0 Prozent gerechnet. Im Februar waren die Bestellungen in den Industriebetrieben im Monatsvergleich nur um 1,4 Prozent gestiegen, wie eine Revision vorheriger Daten ergab. Im Januar war der Auftragseingang gar um 11,1 Prozent gesunken.

Die positive Entwicklung des Auftragseingangs im verarbeitenden Gewerbe im März sei zu einem großen Teil auf den deutlichen Anstieg bei den Herstellern elektrischer Ausrüstungen zurückzuführen.

© dpa-infocom, dpa:260507-930-45833/1

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