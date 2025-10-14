Anzeige
Buchhändler Thalia will eigene Spielzeug-Geschäfte eröffnen 14.10.2025, 15:02 Uhr von dpa

Immer mehr klassische Spielwarenhändler werfen das Handtuch. Der Buchhändler Thalia möchte die Angebotslücke füllen. Nach dem Kauf von zwei Ketten plant er jetzt auch eigene Läden.

Die Buchhandelskette Thalia baut ihr Spielzeuggeschäft weiter aus. Nach der Übernahme von zwei Spielwarenketten sowie Einzelgeschäften will das Unternehmen im November ein erstes eigenes Spielwaren-Fachgeschäft eröffnen. Es soll unter dem Namen «Thalia Spielzeit» in einem Einkaufszentrum im westfälischen Lüdenscheid entstehen, wie Thalia in Hagen berichtete. «Weitere wird es geben», sagte eine Firmensprecherin. Weitere Standorte stünden aber noch nicht fest. 

Thalia-Chef Ingo Kretzschmar will die Eröffnung auch als «gesellschaftliches Signal» verstanden wissen: «Denn viele klassische Spielwarenhändler ziehen sich vielerorts aus den Innenstädten zurück.» Dieser Entwicklung wolle man entgegenwirken. 

Auch Spielwaren-Ketten Krömer und Toysino gehören zu Thalia 

Thalia hat erst jüngst die Spielwarenketten Krömer und Toysino mit 39 Standorten übernommen. Auch zwei einzelne Spielzeug-Fachgeschäfte in Münster gehören zu Thalia. 

Das Unternehmen berichtete, dass man weiter auf Wachstumskurs sei. So sei der Umsatz von Thalia und seiner Partnerunternehmen im Geschäftsjahr 2024/25 (30. September) um 14 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro gestiegen. Zum Gewinn machte die von mehreren Familien geführte Firma keine Angaben. 

Bezogen auf das Filial- und das Online-Geschäft sieht Thalia sich als marktführend in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 365 Filialen betreibt der Händler in Deutschland, weitere 53 in Österreich. In Deutschland beschäftigt die Firma rund 6.100 Menschen, in Österreich etwa 900. In der Schweiz gehört Thalia die Hälfte der Orell Füssli Thalia AG mit 56 Buchhandlungen. Mit mehr als 100 inhabergeführten Buchhändlern gibt es außerdem Partnerschaften.

