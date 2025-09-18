Massives Explorationspotenzial:
Das ist der Traum eines jeden Rohstoff - Investors!
Anzeige

Bundesbank erwartet leichtes Wachstum im Sommerquartal 18.09.2025, 10:01 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Nach schwachem Frühjahr rechnet die Bundesbank mit einem kleinen Plus beim Wirtschaftswachstum im laufenden Vierteljahr. Was die Industrie und der private Konsum dazu beitragen könnten.

Mini-Wachstum statt Stagnation: Der Sommer könnte nach Einschätzung der Bundesbank für die deutsche Wirtschaft besser gelaufen sein als noch vor einigen Wochen erwartet. «Insgesamt könnte das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) im dritten Quartal 2025 aus heutiger Sicht leicht steigen», schreibt die Notenbank in ihrem Monatsbericht September. «Die deutsche Wirtschaft zeigt sich in einem schwierigen Umfeld relativ robust.»

Zwar seien die Investitionsbedingungen der Unternehmen weiterhin ungünstig, dazu kämen zusätzliche Belastungen durch höhere US-Zölle. Dennoch zeichne sich für den Zeitraum Juli bis September kein größerer Dämpfer für die Industrie ab: «Sie könnte im Gegenteil sogar positiv zum BIP-Wachstum beitragen.»

Produkte aus deutscher Produktion gefragt

Hoffnung macht Volkswirten, dass die deutsche Industrieproduktion vor allem wegen eines Anstiegs im Maschinenbau mit einem Plus ins dritte Quartal gestartet ist und zugleich der Rückgang im Juni deutlich geringer ausfiel als zunächst berechnet. «Die Nachfrage nach deutschen Industriegütern bleibt in der Grundtendenz aufwärtsgerichtet», stellt die Bundesbank fest. Auch die Rückgänge im Exportgeschäft mit den USA dürften nach Einschätzung der Bundesbank nicht mehr so stark belasten wie im zweiten Quartal.

Im Bausektor indes lasse eine Erholung weiterhin auf sich warten. Steigende Nachfrage schlage sich dort bisher nicht in höherer Produktion nieder. Der private Konsum dürfte nach Einschätzung der Bundesbank im dritten Quartal allenfalls leicht zulegen.

Mini-Wachstum im Gesamtjahr möglich

Im vom Zollkonflikt geprägten Frühjahr ist die deutsche Wirtschaftsleistung im Vergleich zum ersten Quartal um 0,3 Prozent geschrumpft. Zum Jahresauftakt hatte es nach jüngsten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes noch ein Plus von 0,3 Prozent gegeben - weil aus Angst vor den damaligen Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump Geschäfte vorgezogen worden waren.

Im Gesamtjahr 2025 könnte Europas größte Volkswirtschaft knapp am dritten Jahr ohne Wachstum vorbeischrammen: Führende Wirtschaftsforschungsinstitute rechnen in ihren jüngsten Prognosen mit einem Mini-Wachstum der deutschen Wirtschaft um die 0,3 Prozent.

© dpa-infocom, dpa:250918-930-53530/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
2 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
3 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
4 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
5 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
6 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
7 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Steht Renk vor neuen Hochs? Aktie bricht aus Korrekturformation aus…

12:32 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

GNW-News: AirX schließt nordische Anleiheemission über 115 Mio. ? …

12:30 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Jeder Fünfte arbeitslos: Chinas Jugend findet schwer Jobs

12:22 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Unternehmen berichten von mehr Angriffen durch …

12:22 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Proteste gegen Sparpläne in Frankreich

12:20 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Continental baut weiter um: Autozuliefergeschäft Aumovio startet an…

12:20 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Ukraine greift erneut Raffinerien in Russland mit Drohnen an

12:20 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Bauindustrie warnt vor Folgen von Finanzlücke bei Autobahnen

12:19 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer