Kurs-Explosion:
+190 % in nur 3 Monaten – australische Defence-Aktie im Höhenflug
Anzeige

Chinesische Marken legen zu - auf der Straße und auf der IAA 08.09.2025, 09:04 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Nie waren so viele chinesische Aussteller bei der Mobilitätsmesse, die am Dienstag in München beginnt - und nie wurden so viele chinesische Autos in Deutschland zugelassen.

Die Automesse IAA Mobility wird dieses Jahr so chinesisch wie noch nie. 116 Aussteller von dort haben sich angemeldet, wie es kurz vor der für Dienstag geplanten Eröffnung vom Veranstalter, dem Verband der Automobilindustrie (VDA), heißt. Abgesehen von Deutschland kommen aus keinem anderen Land auch nur annähernd so viele Unternehmen zu der weltweit beachteten Mobilitätsmesse. Insgesamt sind es den noch vorläufigen Zahlen kurz vor dem Start zufolge 748, von denen 57 Prozent aus dem Ausland kommen - auch das ein Rekord. 

Und es sind nicht nur kleine Zulieferer, sondern immer mehr Autohersteller, die auf die Messe drängen. Das mache die IAA 2025 «zur vielfältigsten Plattform für Automobilkonzerne in ihrer Geschichte», heißt es vom VDA. Das ist die positive Interpretation. Die negative ist, dass die Position der deutschen Konzerne inzwischen auch beim Heimspiel IAA schwächer wird - wie auch in den weltweiten Automärkten.

Marktanteil etwa verdoppelt

China ist hier das Musterbeispiel: Lange trieb der Verkauf ihrer Autos dort die Zahlen der deutschen Hersteller voran, inzwischen schwächeln sie dort durch die Bank und verlieren Absatz und Marktanteile. Auf dem deutschen Automarkt war das bisher kaum Thema. Dort dominieren die hiesigen Konzerne, während chinesische Marken kaum Fuß fassen können.

Doch auch hier könnte etwas in Bewegung gekommen sein, denn die Zahlen steigen, wie ein Blick in die Neuzulassungsstatistik des Kraftfahrt-Bundesamtes zeigt: Mehr als 35.000 chinesische Autos im engeren Sinne weist sie von Januar bis August aus. Das mag im Vergleich zum Gesamtmarkt von 1,87 Millionen Autos wenig sein - gerade einmal 1,9 Prozent - doch der Anteil hat sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum etwa verdoppelt.

Und zählt man auch die zum chinesischen Konzern Geely gehörenden Marken Volvo und Polestar mit, sind es sogar über 4 Prozent - mehr als etwa die bekannten Fabrikate Toyota und Tesla zusammen. 

BYD hat Neuzulassungen mehr als verfünffacht

Bisher war es vor allem MG Roewe, das die Zahlen der chinesischen Hersteller im engeren Sinne trieb - möglicherweise auch dank des aus Großbritannien übernommenen Namens MG, der Kunden kaum an China denken lässt. Mit mehr als 15.600 Neuzulassungen in den ersten acht Monaten ist es auch weiter die Nummer eins bei den chinesischen Marken in Deutschland. Doch inzwischen spielt auch Elektroschwergewicht BYD eine zunehmende Rolle und hat seine Neuzulassungen gegenüber dem Vergleichszeitraum 2024 mehr als verfünffacht - auf gut 8.500.

Noch werden die chinesischen Marken hierzulande von mehreren Aspekten gebremst. Neben Zöllen auf Elektroautos, Imagefragen und Vorbehalten der in Sachen Marken oft konservativen Kunden ist es auch das fehlende oder dünne Händlernetz, auf das Experten wie Stefan Reindl, Direktor des Instituts für Automobilwirtschaft, verweisen. Ihm zufolge hatte beispielsweise BYD im Frühjahr noch keine 30 Händler in Deutschland, MG Roewe rund 150 und Xpeng aktuell 35. Zum Vergleich: Bei den großen deutschen Marken sind es in der Regel mehrere Hundert Vertriebsstandorte: rund 700 bei VW, um die 400 bei BMW, etwa 300 bei Audi und knapp 400 bei Mercedes. 

Europaweit sind die chinesischen Marken stärker

Die deutschen Hersteller sollten sich aber nicht darauf verlassen, dass das so bleibt. Eine Verdopplung - wenn auch auf niedrigem Niveau - ist eine Verdopplung; und weitet man den Blick auf ganz Europa, liegt der Anteil der chinesischen Marken bereits deutlich höher: Im ersten Halbjahr waren es mehr als fünf Prozent, wie eine Analyse des Marktbeobachters Jato Dynamics ergab, die allerdings auch Marken berücksichtigte, die das KBA mangels Neuzulassungsvolumen in Deutschland nicht einzeln ausweist. 

Die deutschen Marken halten durchaus dagegen - neue Fahrzeuge wie BMWs iX3, den die Münchner auf der IAA präsentieren, haben auch China im Blick. Aber auch die chinesischen Hersteller kommen voller Selbstbewusstsein nach München und bringen unter anderem Pläne für teils sehr viel günstigere Elektroautos mit. 

Der Datenspezialist Inovev bringt es auf den Punkt und schreibt: Die IAA 2025 werde ein «deutsch-chinesischer Kampf um die Vorherrschaft im Bereich der Elektrofahrzeuge». Abschreiben sollte man die deutschen Marken auf ihrem Heimatmarkt dabei auf keinen Fall: In den vergangenen Jahrzehnten wurde immer wieder vor neuer ausländischer Konkurrenz gewarnt - sei sie aus Japan, aus Korea oder Tesla. Die Hackordnung nachhaltig geändert hat dabei keiner.

© dpa-infocom, dpa:250908-930-9217/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
2 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
3 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
4 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
5 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
6 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
7 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Original-Research: MS Industrie AG (von GBC AG): Kaufen

12:00 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Russischer Drohnenangriff beschädigt Heizkraftwerk bei …

11:51 Uhr • Artikel • dpa-AFX

IAA/Trotz Autokrise: Bosch erwartet leichtes Wachstum

11:50 Uhr • Artikel • dpa-AFX

AKTIEN IM FOKUS: Aktien von Banken legen zu vor Abstimmung in Paris…

11:47 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Bericht: Iran will wieder mit den USA verhandeln

11:40 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Rückversicherer müssen nach glänzenden Jahren mit …

11:39 Uhr • Artikel • dpa-AFX

AKTIEN IM FOKUS: Rüstungswerte gefragt - aber weiter in jüngsten …

11:38 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Spanien verkündet Waffenembargo gegen Israel

11:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer