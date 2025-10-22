Chipmangel

Ministerpräsident Lies sorgt sich um Autobauer 22.10.2025, 20:36 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Die Krise um den Chip-Zulieferer Nexperia spitzt sich zu. VW schließt kurzfristige Engpässe nicht aus. Das alarmiert die Politik: Aus Niedersachsen und Sachsen-Anhalt kommt der Ruf nach Konsequenzen.

Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies äußert sich angesichts möglicher Halbleiter-Engpässe besorgt über Folgen für die Autobranche. «In der Handelsauseinandersetzung zwischen China und den USA geraten jetzt die europäischen Autobauer und ihre Zulieferer zwischen die Fronten», sagte Lies (SPD) dem «Handelsblatt». Das seien längst keine Kollateralschäden mehr. Die Zeit dränge, Europa brauche «schnell eine Lösung – eher heute als morgen, bevor Bänder stillstehen».

Zuvor war bekanntgeworden, dass Volkswagen wegen Problemen beim niederländischen Chiphersteller Nexperia kurzfristige Einschränkungen in der Produktion nicht ausschließt. Einem Bericht der «Bild» zufolge ist VW bereits mit der Arbeitsagentur im Gespräch über mögliche Kurzarbeit für mehrere Zehntausend Mitarbeiter. Der Konzern wollte das nicht kommentieren.

«Produktion von Schlüsselkomponenten in Europa aufbauen»

Zu möglichen Folgen der Entwicklungen bei Nexperia für die Produktion von VW äußerte sich Lies nicht. Er wies lediglich darauf hin, dass Abhängigkeiten in Schlüsseltechnologien «in jeder Hinsicht misslich» seien und verletzlich machten. Als mittelfristigen Ausweg schlug Lies vor, «dass wir in Europa eigene Kapazitäten bei der Produktion von Schlüsselkomponenten wie Halbleitern, Batteriezellen und grünen Materialien aufbauen und strategisch absichern». Ebenso müsse man Partnerschaften mit befreundeten Industriestandorten vertiefen, um Abhängigkeiten zu reduzieren.

Auch Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) zeigt sich alarmiert. «Die Auswirkungen, die wir jetzt in der Automobilindustrie und auch in der Zuliefererindustrie durch nicht vorhandene Chips sehen, zeigen, wie fragil unser System aufgebaut ist», sagte Schulze dem «Handelsblatt». Es sei bislang nicht ausreichend gelungen, eine europäische Chipindustrie aufzubauen. «Das Problem wird größer und größer». Die EU müsse das Thema zur Chefsache machen.

Autoverband in Sorge

Bei Nexperia gibt es Lieferprobleme, nachdem die niederländische Regierung die Kontrolle über die bisher von einer chinesischen Konzernmutter geführten Firma übernommen hatte. China stoppte daraufhin die Ausfuhr von Nexperia-Produkten wie Chips für die Autoindustrie. Der Automobilverband VDA hat bereits vor möglichen Ausfällen wegen der Probleme bei Nexperia gewarnt – bis hin zu Produktionsstopps.

© dpa-infocom, dpa:251022-930-195174/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Neue Funktion:: Mehrere Watchlists anlegen Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Talfahrt nach Trumps China-Drohungen Hauptdiskussion
3 Trump ändert Zollpläne für Lastwagen Hauptdiskussion
4 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
5 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
6 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
7 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
ROUNDUP: US-Regierung stellt neue Russland-Sanktionen in Aussicht

22:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Verluste - Sorgen um Handelsstreit …

22:32 Uhr • Artikel • dpa-AFX

SAP vorsichtiger für Cloudgeschäft wegen Wirtschaftssorgen - …

22:29 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Tesla trotz Verkaufsrekords mit nächstem Gewinnrückgang

22:21 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Aktien New York Schluss: Verluste - Sorgen um Handelsstreit belasten…

22:18 Uhr • Artikel • dpa-AFX

US-Regierung stellt neue Russland-Sanktionen in Aussicht

22:08 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Gouverneur: Toter in russischem Gebiet Brjansk

22:03 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: EU-Staaten einigen sich auf neue Russland-Sanktionen

21:41 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer