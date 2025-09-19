Anzeige
Daimler Truck schmiedet Allianz mit US-Rüstungsunternehmen 19.09.2025, 09:10 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck will sein bislang überschaubares Rüstungsgeschäft vorantreiben. Helfen soll eine Kooperation mit einem US-Unternehmen. Was ist geplant?

Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck will sein Militärgeschäft weiter ausbauen. Das Dax-Unternehmen aus Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart wolle künftig eng mit dem US-Rüstungsunternehmen General Dynamics Land Systems zusammenarbeiten, hieß es in einer Mitteilung. Beide Unternehmen hätten eine strategische Partnerschaft vereinbart. Ziel sei die Kooperation bei Entwicklung, Produktion und Service militärischer Logistikfahrzeuge in ausgewählten Märkten.

«Mit General Dynamics Land Systems an unserer Seite wollen wir umfassende Lösungen für Armeen weltweit anbieten, von Fahrgestellen und Basisfahrzeugen mit maßgeschneiderter Ausrüstung bis hin zu langfristigem Service und Support», sagte die Chefin von Mercedes-Benz Special Trucks, Franziska Cusumano, laut Mitteilung.

Bislang ist das Militärgeschäft von Daimler Truck noch vergleichsweise überschaubar: Es macht etwa ein Prozent des Konzernumsatzes aus, wie ein Sprecher mitteilte. 2024 hätten die beiden Unternehmen bereits mit weiteren Partnern einen Auftrag des kanadischen Verteidigungsministeriums zur Lieferung von über 1.500 Logistik-Lkw erhalten, hieß es weiter. Die Partnerschaft ziele darauf ab, die dabei bereits erprobte Kooperation auszubauen.

