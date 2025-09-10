CiTech unterzeichnet Exklusivvertrag:
Daten bei Cyberattacke auf Jaguar Land Rover gestohlen 10.09.2025, 12:34 Uhr von dpa

Vergangene Woche wurde der britische Autobauer Opfer eines Cyberangriffs. Nun steht fest: Bei der Attacke wurden einige Daten gestohlen.

Bei dem Cyberangriff gegen den britischen Automobilhersteller Jaguar Land Rover sind womöglich Kundendaten gestohlen worden. Wie das Unternehmen mitteilte, gehe man nach laufenden Untersuchungen davon aus, dass «einige Daten» betroffen seien.

«Unsere forensischen Ermittlungen werden zügig fortgesetzt, und wir werden betroffene Personen kontaktieren, wenn wir feststellen, dass ihre Daten betroffen sind», heißt es in dem Statement der zum indischen Konzern Tata Motors gehörenden Firma. Vor wenigen Tagen gab es demnach noch keine Beweise, dass Kundendaten gestohlen wurden.

Betrieb weiter gestört

Vergangene Woche musste Jaguar Land Rover wegen des Cyberangriffs schwere Störungen bei Produktion und Verkauf hinnehmen. Mancherorts sei die Produktion weiter ausgesetzt, berichtete die Nachrichtenagentur PA. Man arbeite rund um die Uhr daran, den Betrieb so schnell wie möglich wieder in gewohntem Umfang hochzufahren, so das Unternehmen. 

Wer hinter dem Cyberangriff stecken könnte, teilte der Autobauer zunächst nicht mit. Mehrere große britische Unternehmen und Institutionen wurden in letzter Zeit zum Ziel von teilweise verheerenden Cyberattacken, darunter die Kaufhauskette Marks and Spencer und die British Library.

