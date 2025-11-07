Deutsche Exporte in die USA erholen sich 07.11.2025, 07:33 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Lichtblick im trüben Konjunkturherbst: Die deutsche Exportwirtschaft hat trotz Zollproblemen im September ihr USA-Geschäft ausbauen können. Auch insgesamt geht es bei den Ausfuhren wieder aufwärts.

Nach fünf Monaten Rückgang haben sich die deutschen Exporte in die USA im September erholt. Der Wert der Ausfuhren betrug 12,2 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt berichtete. Bereinigt um Kalender- und Saisoneffekte waren das 11,9 Prozent mehr als im August, aber immer noch 14 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Hier zeigen sich die Einbußen wegen des Zollkonflikts zwischen den USA und der Europäischen Union. 

Auch allgemein haben die deutschen Exporte im September zugelegt. Im Vergleich zum Vormonat August stiegen sie kalender- und saisonbereinigt um 1,4 Prozent. Die ausgeführten Waren hatten einen Wert von 131,1 Milliarden Euro. Umgekehrt wurden Waren im Wert von 115,9 Milliarden Euro importiert - ein Plus von 3,1 Prozent. Die Außenhandelsbilanz schloss damit unterm Strich mit einem Überschuss von 15,3 Milliarden Euro ab, nach 16,9 Milliarden Euro im August. 

Europa-Geschäft läuft

Im Vergleich zum Vorjahresmonat September 2024 nahmen die Exporte um 2,0 Prozent und die Importe um 4,8 Prozent zu. Steigerungen erzielten die Exporteure vor allem im Handel mit europäischen Abnehmern. Nach China sanken die Exporte um 2,2 Prozent auf 6,7 Milliarden Euro. 

Die exportorientierte deutsche Wirtschaft steckt seit längerer Zeit in einem Konjunkturtief. In den vergangenen beiden Jahren schrumpfte die Wirtschaftsleistung, im laufenden Jahr erwarten führende Ökonomen allenfalls ein Mini-Wachstum.

© dpa-infocom, dpa:251107-930-261476/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Weiterhin Sorgen um deutsche Exporte Hauptdiskussion
2 Renk: Führungswechsel mitten im Höhenflug! Hauptdiskussion
3 IW-Umfrage: Personalabbau in jedem dritten Betrieb geplant Hauptdiskussion
4 Neue Funktion:: Mehrere Watchlists anlegen Hauptdiskussion
5 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Talfahrt nach Trumps China-Drohungen Hauptdiskussion
6 Trump ändert Zollpläne für Lastwagen Hauptdiskussion
7 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Salzgitter auf 'Neutral' - Ziel hoch …

8:50 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/E-Zigaretten als Wegwerfprodukt: Politik treibt Verbot voran…

8:49 Uhr • Artikel • dpa-AFX

E-Zigaretten als Wegwerfprodukt: Politik treibt Verbot voran

8:48 Uhr • Artikel • dpa-AFX

AKTIE IM FOKUS: Daimler Truck steigen vorbörslich - Zahlen wie …

8:47 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Deutsche Exporte in die USA erholen sich

8:39 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste

8:36 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Kreise: Niederlande bereit Nexperia-Kontrolle abzugeben - Wenn China…

8:34 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Sanktionen: USA lassen Lukoil-Verkauf an Gunvor scheitern

8:25 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer