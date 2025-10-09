Anzeige
+++Defence-Aktie mit Ritterschlag Regierungs-Einladung zur größten Militärmesse – CiTech-Aktie vor dem nächsten großen Sprung?+++

Deutsche Exporte in die USA sinken im fünften Monat in Folge 09.10.2025, 06:43 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Die Vereinigten Staaten sind nach wie vor Deutschlands wichtigster Handelspartner. Doch die Geschäfte erodieren seit Monaten. Auch in anderen Regionen tut sich die Exportwirtschaft schwer.

Weiterer Dämpfer für Deutschlands Exporteure im wichtigen US-Geschäft: Zwar gingen auch im August die meisten deutschen Ausfuhren in die Vereinigten Staaten. Es gab jedoch den fünften monatlichen Rückgang in Folge, wie das Statistische Bundesamt mitteilte - und zugleich den niedrigsten Wert seit November 2021.

Mit einem Warenwert von 10,9 Milliarden Euro waren die Ausfuhren «Made in Germany» in die USA im August kalender- und saisonbereinigt 2,5 Prozent niedriger als im Juli 2025 und 20,1 Prozent geringer als ein Jahr zuvor. Die aggressive Zollpolitik der US-Regierung wird zunehmend zur Belastung für die Exportnation Deutschland.

Rückschläge auch in anderen Regionen

Auch die Geschäfte mit den Partnerländern der Europäischen Union liefen im August schlechter. Auf dem chinesischen Markt ging es dagegen wieder etwas aufwärts.

Insgesamt lieferte Deutschland den vorläufigen Ergebnissen der Wiesbadener Statistiker zufolge im August Waren im Wert von 129,7 Milliarden Euro ins Ausland. Das waren 0,5 Prozent weniger als im Juli des laufenden Jahres und 0,7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die Einfuhren nach Deutschland lagen mit 112,5 Milliarden Euro um 1,3 Prozent niedriger als im Juli 2025, aber um 3,5 Prozent höher als im August des Vorjahres.

© dpa-infocom, dpa:251009-930-140173/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Trump ändert Zollpläne für Lastwagen Hauptdiskussion
2 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
3 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
4 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
5 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
6 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
7 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
ROUNDUP: Koalition einigt sich auf Bürgergeld-Verschärfung

9:24 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Koalition plant gezielte Kaufanreize für E-Autos

9:24 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Maschinenbauer blicken pessimistisch auf die nächsten Monate

9:18 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Merz verkündet Einigung bei Rente, Verkehr und Bürgergeld…

9:16 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Koalition einigt sich auf Bürgergeld-Reform

9:11 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Starmer: Gaza-Deal ist 'Moment tiefer Erleichterung'

9:10 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax steigt auf Rekordhoch

9:09 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Porsche-Absatz weiter im Sinkflug - China bleibt Sorgenkind

9:07 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer