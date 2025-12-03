EU einig über Komplettverzicht auf Gas aus Russland 03.12.2025, 01:08 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Die EU will bis spätestens Ende 2027 vollkommen unabhängig von Erdgas aus Russland sein und jegliche Importe stoppen. Das sieht eine in Brüssel erzielte Einigung zwischen Vertretern der Regierungen der Mitgliedstaaten und des Europaparlaments vor.

© dpa-infocom, dpa:251203-930-372223/1

