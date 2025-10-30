EZB hält Leitzinsen im Euroraum konstant 30.10.2025, 13:16 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Die Europäische Zentralbank (EZB) lässt die Leitzinsen im Euroraum unverändert. Der für Banken und Sparer wichtige Einlagenzins bleibt bei 2,0 Prozent, wie die Notenbank nach einer auswärtigen Sitzung in Florenz mitteilte.

© dpa-infocom, dpa:251030-930-229388/1

