Festnetz-Internet wird für Neukunden teurer 04.10.2025, 03:15 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Was kostet ein Internetvertrag? Bei uns sehr wenig, bewerben Anbieter ihr Produktportfolio und schwärmen in Superlativen von sich selbst. Bei Vodafone fallen Promo-Angebote nun aber schwächer aus.

Zwei große Internet-Anbieter haben an der Preisschraube gedreht. Wie das Vergleichsportal Verivox mitteilte, stiegen die Vertragskosten für Neukunden in bestimmten Vodafone-Festnetztarifen teils erheblich an. War der Vodafone-Tarif GigaZuhause Kabel 50 bislang in den ersten zwölf Monaten für knapp 10 Euro pro Monat zu haben, so sind es nun knapp 20 Euro in den ersten neun Monaten und danach knapp 40 Euro. Neu hinzu kommen Anschlusskosten von 50 Euro. Beim Router Vodafone Station werden den Angaben zufolge inzwischen rund vier Euro Monatsmiete fällig - zuvor war das kostenlos gewesen.

Schwächere Preisnachlässe und höhere Listenpreise

Geht es bei Vodafone um Werbeaktionen, deren Preisnachlässe jetzt schwächer ausfallen, so geht es bei der Deutschen Telekom um Listenpreise für Festnetz-Internet: Neukunden zahlen bei Magenta inzwischen einen Euro mehr pro Monat, was nach Einschätzung von Verivox eine vergleichsweise moderate Erhöhung ist. Bei Vodafone blieben die Listenpreise unverändert.

Ein Vodafone-Sprecher sagt, dass Promotionen in der Branche seit jeher in regelmäßigen Abständen variierten. Ein Telekom-Sprecher begründet die Preiserhöhung mit hohen Kosten, die das Unternehmen zu schultern habe. «Wir investieren kontinuierlich mehrere Milliarden Euro in den Ausbau und die Modernisierung unserer Netze», so der Telekom-Sprecher. Dabei versuche man, die Preise für die Kunden stabil zu halten. «Leider ist eine moderate Preisanpassung aus wirtschaftlichen Gründen aber unvermeidlich.» Zuvor hatte die Verlagsgruppe Ippen.Media über die gestiegenen Preise berichtet.

Und was machen andere Internet-Anbieter? Von 1&1 heißt es, man plane keine Preiserhöhungen.

Sammelklage gegen Vodafone wegen Preiserhöhungen von 2023

Vodafone hatte Festnetz-Listenpreise zuletzt im Jahr 2023 um fünf Euro pro Monat erhöht. Damals ging es vor allem um Fernsehkabel-Internet - etwa 10 Millionen Kunden waren betroffen. Verbraucherschützer bewerteten das als unrechtmäßig und zogen vor Gericht. Das Interesse an der Sammelklage des Verbraucherzentrale Bundesverbandes (vzbv) ist groß, es haben sich bereits mehr als 100.000 Menschen im Klageregister des Bundesamtes für Justiz eingetragen. Die mündliche Verhandlung soll im Dezember 2025 am Oberlandesgericht Hamm stattfinden (I-12 VKl 1/23). 

Das Verfahren am OLG Hamm ist einer der ersten Fälle, der sich auf ein neues Bundesgesetz bezieht - für Verbraucher ist es ein schärferes Schwert. Am Ende des Rechtsstreits könnten Vodafone-Kunden Geld zurückbekommen, ohne selbst vor Gericht ziehen zu müssen.

© dpa-infocom, dpa:251004-930-120759/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
2 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
3 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
4 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
5 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
6 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
7 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Bericht zum Blackout: Stufenweiser Ausfall vieler Anlagen

2:01 Uhr • Artikel • dpa

ROUNDUP: Hamas stimmt Teilen des Trump-Plans zu - will Verhandlungen…

Gestern 22:44 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Rekordlauf - Dow erstmals über 47.…

Gestern 22:24 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Aktien New York Schluss: Rekordlauf - Dow erstmals über 47.000 …

Gestern 22:20 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Hamas stimmt Teilen des Trump-Plans zu - will Verhandlungen

Gestern 22:10 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Erneut keine Einigung im Kongress - 'Shutdown' dauert an

Gestern 22:09 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Merz will sich für Investitionen in Ostdeutschland einsetzen

Gestern 21:48 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Devisen: Euro im US-Handel zuletzt kaum bewegt

Gestern 20:56 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer