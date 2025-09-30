Anzeige
+++Absoluter Volltreffer! Wir hatten den richtigen Riecher! Gestern + 212 % Kursgewinn nach dieser Hammermeldung!+++

Flugausfälle bei Geschäftsreisen kosten 1,3 Milliarden Euro 30.09.2025, 04:01 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Dabei sind verpasste Deals noch nicht einmal eingerechnet. Auch Mitarbeiter leiden, sagt ein Experte.

Flugausfälle kommen deutsche Unternehmen teuer zu stehen. Bei Geschäftsreisen sorgen sie für zusätzliche Kosten von etwa 1,3 Milliarden Euro, wie die Plattform für Reisen und Ausgaben TravelPerk errechnet hat. 

Der Großteil von 1,1 Milliarden Euro entfällt dabei auf zusätzlich auftretende Kosten wie Unterkunft, Transport, Verpflegung und Überstunden bei knapp einer Million betroffenen Personen pro Jahr. Knapp 200 Millionen sind Umbuchungskosten.

Reisestörungen seien in Deutschland zur Normalität geworden, kritisiert Eugen Triebelhorn von TravelPerk. Sie seien dabei «längst nicht nur eine organisatorische oder finanzielle Frage», betont er. «Sie greifen tief ins Privatleben ein. Wenn Stress steigt, die Work-Life-Balance leidet und sogar Familienmomente verpasst werden, hat das direkte Auswirkungen auf Motivation und Produktivität. Unternehmen sollten diese Belastungen ernst nehmen.» Und auch für die Unternehmen seien sie ein Problem: «Jedes verpasste Meeting kann auch ein geplatzter Deal sein.»

Wer seine Reisezeit effizient nutzen wolle, müsse akzeptieren, dass nicht alles kontrollierbar sei, rät Triebelhorn. «Ich konzentriere mich deshalb auf das, was ich beeinflussen kann - und setze auf Routinen, die mir Handlungsspielraum verschaffen: Flüge am Vorabend statt auf den letzten Drücker, Priority-Lanes und bewusst frühes Erscheinen am Flughafen. Diese Routinen reduzieren nicht nur Stress, sondern sorgen auch dafür, dass ich auf jeder Reise fokussiert und handlungsfähig bleibe.»

© dpa-infocom, dpa:250930-930-102812/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
2 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
3 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
4 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
5 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
6 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
7 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
ROUNDUP: Verbraucher zahlen weniger für Strom und Gas

9:40 Uhr • Artikel • dpa-AFX

APA ots news: FMA-Checkliste: Mit 7 Schritten betrügerische …

9:36 Uhr • Artikel • dpa-AFX

GNW-News: Ein neuer Anfang: VOOPOO präsentiert auf der InterTabac …

9:28 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Wie viel mehr verdienen Beschäftigte in Westdeutschland?

9:26 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Aktien Frankfurt Eröffnung: Leichte Verluste - 'Shutdown' in den …

9:20 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Symrise auf 105 Euro - '…

9:20 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Schwesig zu Digitalisierung: Manche Sachen zentraler machen

9:13 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Drohender US-'Shutdown' heizt Goldpreis-Rally an

9:08 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer