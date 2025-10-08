Anzeige
Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar 08.10.2025, 05:02 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Der Goldpreis steigt in neue Höhen. Seit Ende 2024 hat das Edelmetall um über 50 Prozent zugelegt.

Gold hat im Zuge seiner seit Wochen und Monaten anhaltenden Rekordrally eine weitere markante Marke geknackt. In der Nacht auf Mittwoch kostete eine Unze (etwa 31,1 Gramm) des Edelmetalls erstmals mehr als 4.000 US-Dollar. Im frühen Handel kletterte der Goldpreis bis auf 4.019,50 Dollar und erreichte damit ein weiteres Rekordhoch. Seit Ende 2024 verteuerte sich das Edelmetall bereits um rund 53 Prozent und steuert auf den höchsten Anstieg in einem Jahr seit 1979 zu. Gold gilt bei vielen Investoren als sicherer Hafen in politisch unsicheren Zeiten sowie bei einer hohen Verschuldung von Staaten.

