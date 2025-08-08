Goldpreis klettert - Bericht über US-Zölle auf Goldbarren 08.08.2025, 11:18 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Die «Financial Times» berichtet über neue US-Zölle auf die Einfuhr von Goldbarren - das würde vor allem die Schweiz treffen. In New York kommt es zu Preissprüngen.

Nach Berichten über neue US-Zölle auf die Einfuhr bestimmter Goldbarren ist der Goldpreis in New York deutlich angestiegen. Während sich der Goldpreis in London wenig bewegte, gab es bei den Preisen für Termingeschäfte in New York einen deutlichen Anstieg. Hier kletterten die Notierungen zwischenzeitlich auf über 3.530 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Monaten. 

Termingeschäfte mit Gold beziehen sich auf den Handel zu einem festen Zeitpunkt in der Zukunft. Sie spiegeln damit die Erwartungen der Investoren wider, wie sich der Wert des Edelmetalls entwickeln wird. 

Neue US-Zölle auf Goldbarren?

Wie die «Financial Times» am Donnerstag berichtete, erheben die USA Zölle auf die Einfuhr von Gold und würden damit vor allem Goldlieferungen aus der Schweiz treffen. Der Zeitung liege eine Mitteilung der Zollbehörde Customs Border Protection Agency (CBS) vor, nach der Goldbarren mit einem Gewicht von einem Kilo und 100 Unzen mit Abgaben belegt werden. Die Mitteilung datiere vom 31. Juli.

Ein-Kilo-Barren sind das am häufigsten gehandelte Format an der New Yorker Terminbörse Comex. Stark betroffen von einem solchen Einfuhrzoll wäre vor allem die Schweiz, da diese Barren einen Großteil der Schweizer Goldexporte in die USA ausmachen. In der Schweiz werden die in London üblichen Größenformate oft in die in New York gängigen Größen umgeformt.

Wie die «Financial Times» weiter schreibt, lieferte die Schweiz in den zwölf Monaten bis Juni Gold im Wert von 61,5 Milliarden Dollar in die USA. Auf eine solche Menge würden damit laut dem Bericht Zölle in Höhe von 24 Milliarden Dollar fällig, denn jüngst hatte die US-Regierung Zölle von 39 Prozent auf importierte Waren aus der Schweiz verhängt.

