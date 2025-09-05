Große Mehrheit hat kein Interesse an E-Autos «Made in China» 05.09.2025, 03:02 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Bisher kommen Chinas E-Autobauer in vielen Ländern noch auf einen verschwindend geringen Marktanteil. Eine Umfrage zeigt, wo schon Interesse an den Autos da ist - und wo die Vorbehalte noch groß sind.

Der Vorstoß chinesischer Elektroauto-Hersteller auf den europäischen Markt trifft nach einer Umfrage bei rund jedem sechsten Verbraucher in Deutschland auf Interesse. 16 Prozent der Befragten gaben an, den Kauf eines chinesischen E-Autos zu erwägen, wie aus einer internationalen Umfrage der Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) hervorgeht. Der Anteil lag damit höher als etwa in Großbritannien (15 Prozent), Italien (14) und den Niederlanden (11).

Am größten sind die Vorbehalte gegen chinesische Fahrzeuge demnach in den USA, wo sich nur sieben Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer offen zeigten. BCG befragte in den vergangenen Monaten 9.000 Menschen in zehn Ländern: USA, China, Deutschland, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, Norwegen und Brasilien. 

Hohe Markentreue in Deutschland

In den meisten Ländern ist laut Umfrage auch die Markentreue nicht sehr ausgeprägt, mit Ausnahme Deutschlands. In der Bundesrepublik würde an die Hälfte der Befragten - je nach Preisklasse - wieder ein Auto der Marke kaufen, die sie bereits fahren. Bei den übrigen europäischen Ländern lag dieser Anteil laut BCG bei lediglich 35 Prozent.

Am niedrigsten ist die Markentreue demnach mit 9 Prozent für die Massenhersteller und 14 Prozent für teure Autos in China. In der Volksrepublik haben die deutschen Autohersteller in den vergangenen Jahren Millionen Kunden verloren, welche nunmehr heimischen Fabrikaten den Vorzug geben. Auf der bevorstehenden Münchner Automesse IAA werden auch etliche chinesische Fabrikate ihre neuesten Modelle vorstellen. 

Die Unternehmensberatung erwartet bis Ende des Jahrzehnts den Durchbruch der E-Autos in Europa - allerdings unter der Maßgabe, dass die EU ihre Ziele und Regularien nicht nennenswert aufweicht. In Deutschland könnten nach BCG-Schätzung schon im Jahr 2030 vierzig Prozent aller verkauften Pkw reine Elektroautos sein, im Jahr 2035 dann über neunzig Prozent.

© dpa-infocom, dpa:250905-930-998807/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
2 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
3 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
4 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
5 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
6 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
7 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Kreise: Broadcom gewinnt OpenAI als Kunden für KI-Beschleuniger

7:54 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Kreml: Truppen aus Nato-Staaten in Ukraine Gefahr für Moskau

7:44 Uhr • Artikel • dpa-AFX

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Freundlicher Wochenausklang …

7:31 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Kanzleramtschef: Bas legt demnächst Bürgergeld-Reform vor…

7:29 Uhr • Artikel • dpa-AFX

DAX-FLASH: Dax könnte sich mit leichtem Plus wieder 24.000 Punkten …

7:22 Uhr • Artikel • dpa-AFX

GNW-News: Aduro Clean Technologies nimmt an Konferenzen im September…

6:59 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Ringen um Sicherheitsgarantien für Ukraine geht weiter

6:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Israel gerät wegen Gaza-Kriegs zunehmend unter Druck

6:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer