Hyundai erweitert Europa-Testcenter in Rüsselsheim 06.11.2025, 09:56 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Autos müssen auf Herz und Nieren getestet werden, bevor sie auf den Markt kommen. Der koreanische Hyundai-Konzern wächst dafür an einem traditionellen Auto-Standort.

Mit einer Investition von 150 Millionen Euro hat der koreanische Autohersteller Hyundai sein europäisches Testzentrum in Rüsselheim erweitert. Zu dem am Donnerstag in Betrieb genommenen «Square Campus» gehören unter anderem ein Ladelabor, Fahrsimulatoren und eine Semi-Absorber-Kammer, in der unter anderem Geräusche, Frequenzen und Vibrationen getestet werden können. 

Wachstum statt Insolvenz

Am Forschungs- und Entwicklungsstandort arbeiten laut Firmenangaben inzwischen mehr als 500 Beschäftigte, eine Steigerung um 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Während Hyundai Motors mit seinen Marken Hyundai, Kia und Genesis in Rüsselsheim wächst, hat der bei Opel ausgegründete Dienstleister Segula Technologies GmbH Insolvenz angemeldet. Die Testcenter in Rodgau-Dudenhofen und am Opel-Stammsitz Rüsselsheim wurden vor wenigen Tagen geschlossen, rund 300 Beschäftigte verlieren ihre Jobs. 

Die Investition sei ein klares Zeichen des Hyundai-Engagements in der Region und mache die Bedeutung Europas für die langfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens deutlich, sagt Testcenter-Chef Tyrone Johnson. Der Square Campus werde helfen, den Marktanteil in Europa auszubauen. Hyundai betreibt einen weiteren europäischen Teststandort am Nürburgring.

© dpa-infocom, dpa:251106-930-256939/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Renk: Führungswechsel mitten im Höhenflug! Hauptdiskussion
2 IW-Umfrage: Personalabbau in jedem dritten Betrieb geplant Hauptdiskussion
3 Neue Funktion:: Mehrere Watchlists anlegen Hauptdiskussion
4 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Talfahrt nach Trumps China-Drohungen Hauptdiskussion
5 Trump ändert Zollpläne für Lastwagen Hauptdiskussion
6 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
7 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
US-Zivilbeschäftigte bekommen auch im November ihr Geld

12:08 Uhr • Artikel • dpa-AFX

FDP sieht EU-Schutzzölle für Stahl kritisch

12:08 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Toter nach Drohnenangriffen auf russische Stadt Wolgograd

12:06 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP 3/Drohnensichtung: Flughafen Hannover für 45 Minuten …

12:05 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Stillstand bei Top-Posten - Frauenanteil stagniert

12:05 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Pfizer verliert, Novo riskiert: Milliardenpoker läuft

11:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Neue Wege für Notfallpatienten - Entlastung für Rettungsstellen…

11:59 Uhr • Artikel • dpa-AFX

EU-Kommission: Untersuchung gegen Deutsche Börse und Nasdaq

11:58 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer