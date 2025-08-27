IAB: Trendwende am Arbeitsmarkt in Sicht

Über 89 % Kurspotenzial:
Trendwende am Arbeitsmarkt in Sicht 27.08.2025, 10:26 Uhr von dpa

Fachleute erwarten, dass die Zahl der Arbeitslosen im August die Grenze von drei Millionen übersteigt. Doch in den nächsten Monate könnte sich eine Trendwende abzeichnen.

Auf dem Arbeitsmarkt könnten sich wieder erste Lichtblicke zeigen. Das Arbeitsmarktbarometer des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) legte im August erneut zu und lag mit 100,7 Punkten erstmals seit längerem wieder im positiven Bereich. Damit befinde sich der Frühindikator weiterhin im Aufwind, teilte das IAB in Nürnberg mit. 

Für das Arbeitsmarktbarometer befragt das IAB monatlich alle deutschen Arbeitsagenturen nach ihren Erwartungen für die folgenden drei Monate. Es prognostiziert die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen und die der Beschäftigung. Die Skala reicht von 90 (sehr schlechte Entwicklung) bis 110 (sehr gute Entwicklung). 

Beschäftigung könnte wieder Fahrt aufnehmen 

Die Komponente zur Vorhersage der Arbeitslosigkeit stieg im August zum zweiten Mal in Folge auf 100,5 Punkte. «Zum ersten Mal seit über drei Jahren erwarten die Arbeitsagenturen ein Ende des Anstiegs der Arbeitslosigkeit», erläuterte IAB-Experte Enzo Weber. 

Auch die Beschäftigungskomponente liege mit 100,9 Punkten im positiven Bereich. «Die Beschäftigung könnte nach der Flaute wieder ein wenig mehr Fahrt aufnehmen», sagte Weber. Die Industrie werde aber unter Druck bleiben. 

Die Bundesagentur für Arbeit wird am Freitag ihre Statistik für August veröffentlichen. Fachleute gehen davon aus, dass die Zahl der Arbeitslosen erstmals seit zehn Jahren die Grenze von drei Millionen überschreiten wird. Im Juli waren 2,979 Millionen Menschen in Deutschland als arbeitslos gemeldet und damit 65.000 mehr als im Vormonat.

© dpa-infocom, dpa:250827-930-961542/1

© dpa-infocom, dpa:250827-930-961542/1
