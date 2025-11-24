Ifo-Index sinkt überraschend - Konjunkturhoffnung schwindet 24.11.2025, 12:05 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer fällt unerwartet. Selbst die Vorfreude auf die Milliarden-Investitionen der Politik scheint verflogen. Nur in wenigen Branchen hellt sich die Stimmung auf.

Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft hat sich überraschend eingetrübt. Im November fiel das Ifo-Geschäftsklima um 0,3 Punkte auf 88,1 Punkte, wie das Münchner Forschungsinstitut mitteilt. Analysten hatten mit einem leichten Anstieg des wichtigsten deutschen Konjunkturbarometers gerechnet. «Die deutsche Wirtschaft zweifelt an einer baldigen Erholung», kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

Ökonomen verweisen auf Unsicherheit, ob die Milliardenausgaben des Staates wirklich in zusätzliche Investitionen für Infrastruktur und Verteidigung fließen. Das von der Bundesregierung aufgelegte Infrastrukturprogramm scheine keine Euphorie mehr zu entfachen, sagte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der Liechtensteiner VP Bank. «Zu viele Mittel fließen nicht in zusätzliche Investitionen, sondern werden für andere Ausgaben verwendet.»

«Von Konjunktureuphorie für 2026 kann kaum Rede sein»

Zwar habe sich der Ifo-Index im bisherigen Jahresverlauf verbessert, doch der absolute Stand deute darauf hin, dass die deutsche Wirtschaft nur verhalten wachsen werde. Von Konjunktureuphorie für 2026 könne kaum die Rede sein.

«In den Prognosen von Instituten, Banken und Bundesregierung wird im kommenden Jahr eine Konjunkturbelebung von bis zu einem Prozent für die deutsche Wirtschaft erwartet», sagte Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank. «Die einzigen, die dies anscheinend nicht so sehen, sind die Unternehmen selber. Hier herrscht immer noch Stagnationsstimmung vor.»

Tourismus frohlockt, Handel enttäuscht vom Weihnachtsgeschäft 

Ausschlaggebend für den Rückgang des Ifo-Index war eine schlechtere Einschätzung der künftigen Geschäfte. Insbesondere in den Industriebetrieben bekamen die Erwartungen einen deutlichen Dämpfer. Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer etwa verwies auf stagnierende Auftragseingänge in der Industrie. «Ohne das Schuldenpaket würde kaum ein Volkswirt für das kommende Jahr mehr Wachstum prognostizieren.»

Immerhin: Die rund 9.000 befragten Unternehmen haben die aktuelle Lage etwas positiver eingeschätzt als im Vormonat. Eine bessere Stimmung zeigte sich auch im Bereich Dienstleistungen, dank einer deutlichen Verbesserung zudem in der Tourismusbranche.

Im Handel und der Bauwirtschaft verzeichnete das Institut dagegen Stimmungsrückgänge. «Insbesondere der Einzelhandel zeigte sich zu Beginn des Weihnachtsgeschäfts enttäuscht», schrieb das Ifo. Am Bau bleibe die schwache Nachfrage ein bestimmender Engpass.

Hoffen auf Erholung 2026

Die deutsche Wirtschaft steckt tief in der Krise, in den beiden vergangenen Jahren schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt. Für 2025 erwarten führende Ökonomen erwarteten allenfalls ein Mini-Wachstum. 

Zwar war die deutsche Wirtschaft zu Jahresbeginn gewachsen, etwa, weil Unternehmen aus Angst vor US-Zöllen Geschäfte vorzogen. Im Frühjahr folgte aber schon wieder ein Minus und im Sommer eine Stagnation.

Zum Jahresende hält die Bundesbank eine leichte Erholung für möglich. Erst im kommenden Jahr erwarten Ökonomen wieder ein spürbares Wirtschaftswachstum dank der geplanten Milliardenausgaben der Bundesregierung.

Der exportstarken deutschen Wirtschaft machen die erhöhten US-Zölle unter Präsident Donald Trump zu schaffen, auch das Geschäft mit China läuft nicht mehr so rund wie früher. Die Volksrepublik bereitet hiesigen Unternehmen zunehmend Konkurrenz, etwa bei Elektroautos. Gestiegene Preise etwa für Lebensmittel bremsen zudem den privaten Konsum; Umfragen zufolge wollen viele Verbraucher im Weihnachtsgeschäft sparen.

© dpa-infocom, dpa:251124-930-333690/1

