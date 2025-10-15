Anzeige
+++Milliardär-gestützt Eine 10-Bagger-Goldaktie, die gerade erst durchstartet!+++

IG Metall will Bonus für ihre Mitglieder durchsetzen 15.10.2025, 10:09 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Nach dem Rücktritt von Gesamtmetall-Chef Wolf muss sich die IG Metall auf neue Verhandlungspartner einstellen. Gewerkschaftschefin Benner schlägt gleich mal einen Pflock ein.

Die IG Metall will bei den Tarifverhandlungen für die deutsche Metall- und Elektroindustrie im kommenden Jahr einen exklusiven Bonus für Gewerkschafter aushandeln. Bislang war dieses Vorhaben im größten deutschen Flächentarif für fast vier Millionen Beschäftigte immer am Widerstand der Arbeitgeber gescheitert. 

Offenbar sieht Gewerkschaftschefin Christiane Benner nach dem Rücktritt von Gesamtmetall-Präsident Stefan Wolf bessere Chancen zur Durchsetzung. In einer Würdigung ihres langjährigen Verhandlungspartners erklärt sie: «Herr Wolf hat zu Recht immer unsere Verantwortung für die Stärkung der Demokratie im Blick. Gerne hätten wir mit Herrn Wolf einen Mitgliederbonus ausgehandelt. Wir bleiben am Ball.»

Freie Tage für Chemie-Gewerkschafter

Vorbild könnte der Flächentarifvertrag der Chemie-Industrie sein, der Gewerkschaftsmitgliedern einen zusätzlichen freien Tag gewährt. Sie müssen dem Arbeitgeber ihre Mitgliedschaft anzeigen und erhalten bei Mitgliedsjubiläen noch zusätzlich einen zweiten Tag frei. Aus Sicht der Gewerkschaften könnte mit derartigen Boni die Tarifbindung erhöht werden, wenn mehr Beschäftigte eintreten, statt die tariflich vereinbarten Errungenschaften ausschließlich als «Trittbrettfahrer» mitzunehmen.

Gesamtmetall-Präsident Wolf war am Dienstag von seinem Amt zurückgetreten, um einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger zu ermöglichen, die für Herbst 2026 geplanten Tarifverhandlungen einschließlich der Vorgespräche vollständig zu führen. Das Präsidium des Arbeitgeberverbands hat sich bereits auf die Personalsuche begeben.

© dpa-infocom, dpa:251015-930-164750/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Talfahrt nach Trumps China-Drohungen Hauptdiskussion
2 Trump ändert Zollpläne für Lastwagen Hauptdiskussion
3 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
4 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
5 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
6 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
7 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Söder offen für Alternativen zu Losverfahren bei Wehrpflicht

14:03 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Hohe Erträge beflügeln Gewinn der Bank of America - Aktie legt …

14:01 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Kommission: EU plant kein Verbot von Filterzigaretten

13:59 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Pistorius schickt Kampfjets für Nato-Schutzflüge nach …

13:59 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Union pocht auf Änderungen an Pistorius-Entwurf

13:54 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Pistorius schickt Kampfjets für Nato-Schutzflüge nach Polen

13:30 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Schutzgesuche junger Ukrainer seit Ausreiseerlaubnis verzehnfacht…

13:28 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Letzte Station Museum: 'Tante Ju' bei Lufthansa angekommen

13:27 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer