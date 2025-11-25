Goldrausch 2.0:
Importe von Böllern und Raketen steigen auf Rekordniveau 25.11.2025, 07:58 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Für die einen gehört es zu Silvester dazu, die anderen fordern Verbote: Feuerwerk ist in Deutschland umstritten. Der Beliebtheit schadet das offenbar nicht: Die Importe legen stark zu.

Die Importe von Böllern und Raketen nach Deutschland sind stark gestiegen. Von Januar bis September wurden mehr als 42.400 Tonnen Feuerwerkskörper nach Deutschland importiert, fast zwei Drittel (62,6 Prozent) mehr als im Vorjahreszeitraum. Das war eine Rekordmenge seit Beginn der Erhebung 2001, berichtete das Statistische Bundesamt in Wiesbaden.

Die Feuerwerksimporte haben demnach in den ersten drei Quartalen das Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019 (29.800 Tonnen) um gut 42 Prozent übertroffen. «In den Jahren der Covid-19-Pandemie hatte es Verkaufsverbote für Feuerwerkskörper gegeben – die Importe waren entsprechend niedrig», erklärten die Statistiker. 

Branche: Importe sind früher gekommen

Das Böllern und Abschießen von Raketen ist in Deutschland ebenso beliebt wie umstritten. Mit Verweis auf Sicherheitsrisiken und Umweltschäden wird immer wieder über Einschränkungen für privates Feuerwerk debattiert - bis hin zu Verboten.

Die hohen Einfuhren in den ersten neun Monaten 2025 führt der Branchenverband VPI auf Vorzieheffekte zurück. Unter anderem wegen Unsicherheiten auf der Transportroute wegen des Gaza-Kriegs seien viele Container aus China schon früher auf den Weg gebracht worden, sagt Geschäftsführer Klaus Gotzen. Für das Gesamtjahr 2025 rechne man wegen der gestiegenen Nachfrage zwar mit einer wachsenden Importmenge. Das Wachstum werde aber geringer ausfallen als die fast 63 Prozent in den ersten drei Quartalen.

China dominiert bei Lieferungen

Fast alle der von Januar bis September importierten Feuerwerkskörper kamen aus China, berichteten die Statistiker. Die chinesischen Importe nach Deutschland machten schon in den vergangenen 20 Jahren durchgängig mehr als 90 Prozent der Einfuhren von Feuerwerkskörpern aus. Bis zu 85 Prozent der hierzulande abgefeuerten Böller und Raketen stammen dem Branchenverband zufolge aus dem Ausland. 

«Feuerwerkskörper werden in deutlich geringerem Umfang aus Deutschland exportiert als hierzulande eingeführt», schreiben die Statistiker. Aus Deutschland exportiert wurden lediglich 671 Tonnen Feuerwerkskörper, das war fast ein Drittel (28,7 Prozent) weniger als im Vorjahreszeitraum.

© dpa-infocom, dpa:251125-930-337079/3

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
