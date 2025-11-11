Industrie sieht Wettbewerbsfähigkeit auf Rekordtief 11.11.2025, 08:18 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Seit 31 Jahren fragt das Münchner Ifo-Institut die Unternehmen - so schlecht wie jetzt war das Ergebnis noch nie. Die strukturellen Probleme schlagen durch, warnen die Experten.

Die deutsche Industrie sieht ihre Wettbewerbsfähigkeit immer schneller schwinden. Noch nie in den 31 Jahren, seit denen das Münchner Ifo-Institut danach fragt, sagten so viele Betriebe wie jetzt, dass sie gegenüber Unternehmen außerhalb der EU an Wettbewerbsfähigkeit verlieren wie im Oktober. Konkret waren es den Münchner Wirtschaftsforschern zufolge 36,6 Prozent. Das ist zudem ein deutlicher Anstieg seit der letzten Befragung im Juli, als es noch 24,7 Prozent waren. 

«Die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie befindet sich auf einem neuen Tiefpunkt», sagt Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. «Das zeigt, wie stark die strukturellen Probleme inzwischen durchschlagen.»

Auch im innereuropäischen Vergleich sehen sich die Unternehmen auf dem absteigenden Ast. Hier stieg der Anteil derer, die von einem Rückgang der Wettbewerbsfähigkeit berichteten von 12 auf 21,5 Prozent. 

Energieintensive Bereiche besonders betroffen

Besonders dramatisch sei die Situation in der energieintensiven Industrie. In der Chemischen Industrie berichte beispielsweise mehr als die Hälfte der Betriebe von einem Verlust an Wettbewerbsfähigkeit. Bei den Herstellern elektronischer und optischer Erzeugnisse sind es 47 Prozent, im Maschinenbau rund 40 Prozent. 

«Die strukturellen Probleme sind bekannt», sagt Wohlrabe. «Jetzt kommt es darauf an, sie entschlossen anzugehen», so Wohlrabe weiter. «Ohne tiefgreifende Reformen droht Deutschland, im internationalen Vergleich weiter zurückzufallen.»

© dpa-infocom, dpa:251111-930-276396/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP: Hannover Rück erwartet nach katastrophenarmem Sommer noch mehr Gewinn Hauptdiskussion
2 Aktien New York Ausblick: US-Börsen angeschlagen - KI-Hype lässt Dampf ab Hauptdiskussion
3 Weiterhin Sorgen um deutsche Exporte Hauptdiskussion
4 Renk: Führungswechsel mitten im Höhenflug! Hauptdiskussion
5 IW-Umfrage: Personalabbau in jedem dritten Betrieb geplant Hauptdiskussion
6 Neue Funktion:: Mehrere Watchlists anlegen Hauptdiskussion
7 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Talfahrt nach Trumps China-Drohungen Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
AKTIEN IM FOKUS: Kursverluste bei Rüstungswerten - Hensoldt …

11:08 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Bei zu wenig Freiwilligen - Wehrbeauftragter für Wehrpflicht

11:07 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Pyrotechnik-Detonation und Feuer an Berliner Kliniken

11:03 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Hensoldt will bis Ende des Jahrzehnts weiter zulegen - …

10:58 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Höhere Preise treiben Gewinn von K+S an - Gewinnausblick …

10:55 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Streit um Liedtexte: Gema siegt vor Gericht gegen OpenAI

10:51 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Geschäft von Ströer bleibt unter Druck - Erholungssignale…

10:45 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Online-Apotheke Redcare tauscht Finanzchef aus - Aktie …

10:44 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer