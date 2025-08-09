ING-Deutschland-Chef

«Kein Wachstum mehr um jeden Preis» 09.08.2025, 03:16 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Kunden zweiter Klasse soll es nicht geben. Aber manchen Kundengruppen will Lars Stoy mehr bieten. Damit will der neue Chef wieder für mehr Wachstum bei Europas größter Direktbank sorgen.

Kreditkarte, Kinder-Girokonto, Anreize für Vieltrader - mit Tempo will ING-Deutschland-Chef Lars Stoy Lücken im Angebot von Europas größter Direktbank schließen. «Der Zettel, den wir in den vergangenen sieben Monaten gefüllt haben, ist lang», sagte der Manager, der die 100-Prozent-Tochter der niederländischen Großbank ING seit 1. Januar 2025 führt, der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt.

Gerade in Ferienzeiten ärgert sich mancher Kunde, dass die Direktbank bis heute keine echte Kreditkarte im Angebot hat, die etwa auf Reisen im Ausland bisweilen notwendig ist. Stoy verspricht Abhilfe: «Wir arbeiten daran, 2026 eine solche Lösung für unsere Kundinnen und Kunden zu realisieren. Wenn wir über bedarfsgerechte Lösungen für Kunden nachdenken, gehört eine Kreditkarte ganz sicher dazu. Das steht dick auf dem Zettel und ist hoch priorisiert.»

Kein Kundenwachstum um jeden Preis

Im März überschritt die ING in Deutschland die lange angepeilte Marke von zehn Millionen Kunden. «Die Gesamtkundenzahl darf gerne weiterwachsen, aber nicht um jeden Preis», betonte Stoy. «Wir wollen die Verbindung mit Kunden intensivieren.» Dies sei «keine Wachstums-Absage, aber Wachstum um jeden Preis wird es nicht mehr geben».

Girokonto für Kinder ab 7 Jahren noch im August

Wachstumspotenzial sieht Stoy in jüngeren Kundengruppen: «Wir werden noch im August ein Girokonto Junior für 7- bis 17-Jährige einführen.» Dieses können zunächst Eltern eröffnen, deren Kinder bereits ein Depot oder ein Tagesgeldkonto bei der ING Deutschland haben. «Ab Anfang nächsten Jahres werden wir das dann breiter ausrollen, auch für Neukunden.»

Aus Sicherheitsgründen können die unter 18-Jährigen das Konto nicht überziehen, bestimmte Geschäfte (Glücksspiel, Alkohol, Tabak) sind ausgeschlossen. «Wir wollen mit diesem Konto junge Menschen an Finanzthemen heranführen», sagt Stoy. «Eltern haben ein Cockpit, über das sie sehen können, was ihre Kinder mit dem Konto tun.»

Keine Kunden zweiter Klasse

Es werde bei der ING Deutschland weiterhin keine Kunden erster und zweiter Klasse geben, versichert Stoy: «Wir sind groß geworden mit dem Ansatz, dass Kunden bei uns gleichbehandelt werden, egal mit wie viel Geld sie zu uns kommen. Davon wollen wir keinen Abstand nehmen.» 

Zugleich seien Anreize für diejenigen nötig, die mehr Geschäft machen wollen. Seit Juli belohnt das Institut Kunden, die viel handeln: Wer vom «Basis-Level» bis in den Platin-Status aufsteigt, erhält Vergünstigungen. «Das hat aber für denjenigen, der bei uns ab und zu mal einen Trade macht, überhaupt keine Verschlechterungen zur Folge», sagt Stoy. «Ich würde nicht ausschließen, dass wir derartige Kundenbindungsprogramme auch für andere Bereiche bringen.»

Bank will vor allem mehr App-Nutzer 

Seit einigen Jahren setzt die ING verstärkt auf Hausbankkunden, die nicht nur Geld parken, sondern über Baufinanzierung, Verbraucherkredite oder Wertpapiersparen für Erträge sorgen. Künftig sind die zentrale Messgröße diejenigen Hausbankkunden, die regelmäßig die App der Bank nutzen.

2,75 Millionen solcher «Mobile Primary Customers» zählte die ING Deutschland Ende Juni - bei 3,1 Millionen Hausbankkunden. «Der Konzern hat das Ziel, um eine Million Mobile-Primary-Kunden pro Jahr zu wachsen», ordnet Stoy ein. «Deutschland trägt rund 30 Prozent dazu bei - und das ist auch unser Anspruch nach vorne.»

Weniger Zinseinnahmen - weniger Gewinn

Die gesunkenen Leitzinsen schmälern allerdings den Gewinn. Im zweiten Quartal lag der Vorsteuergewinn mit 381 Millionen Euro um gut ein Fünftel unter dem Vorjahreswert, bereits im ersten Vierteljahr hatte es einen Rückgang gegeben, wie aus Zahlen des niederländischen Mutterkonzerns ING hervorgeht.

«Unterm Strich sind die Kennzahlen sehr gesund», betont Stoy. «Dass sich Rekordergebnisse wie 2023, als die Zentralbankzinsen so sprungartig angestiegen sind, nicht wiederholen lassen, liegt auf der Hand.»

Erklärtes Ziel der ING-Gruppe sei es, zinsunabhängiger zu werden, sagt Stoy: «Bei uns kommen über 80 Prozent des Ergebnisses aus dem Zinsergebnis, der Rest aus Provisionen. Dieses Verhältnis wollen wir zugunsten des Provisionsüberschusses verändern. Dennoch werden wir immer ein eher zinsüberschusslastiges Haus sein.»

Stoys Ziel: Immer eine Nase voraus im Wettbewerb

Wichtig sei, dass die ING Deutschland, «insbesondere im Privatkundengeschäft Geschwindigkeit aufnehme». Einige Wettbewerber machten «ihren Job wirklich gut», sagt Stoy mit Blick auf Neo-Banken wie N26, Trade Republic und Revolut. «Im besten Fall bleiben wir immer eine Nase voraus. Die ING ist die größte Digitalbank in Deutschland, und der Anspruch bleibt ganz sicher bestehen.»

© dpa-infocom, dpa:250809-930-892060/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 OTS: AAMG / Ambitious Air Mobility Group bekräftigt ihr Interesse am Einstieg ... Hauptdiskussion
2 Novo Nordisk nach Kursdebakel: Sind das jetzt bereits Kaufkurse? Hauptdiskussion
3 EQS-AFR: Altech Advanced Materials AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG Hauptdiskussion
4 Beschäftigte bei Tageszeitungen sollen mehr Geld bekommen Hauptdiskussion
5 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
6 BYD weitet Tech-Offensive aus: Smartphone aus dem Autohaus Hauptdiskussion
7 Daimler Truck eröffnet 'Herzstück' der weltweiten Logistik Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Trump: Ich werde in Kürze Putin treffen

Gestern 22:48 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Nasdaq 100 auf Rekordhoch - Apple …

Gestern 22:27 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Aktien New York Schluss: Nasdaq 100 auf Rekordhoch - Apple erneut …

Gestern 22:21 Uhr • Artikel • dpa-AFX

AKTIE IM FOKUS: Düstere Prognose lässt Under Armour abstürzen

Gestern 21:34 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Demokraten in US-Bundesstaat Texas lassen Frist verstreichen

Gestern 21:09 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Devisen: Euro gibt zum US-Dollar etwas nach

Gestern 20:43 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Aktien New York: Nasdaq 100 auf Rekordhoch - Apple weiter stark

Gestern 20:21 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Aktien Wien Schluss: Ukraine-Hoffnungen treiben ATX an

Gestern 20:13 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer