Kriminalität mit KI

Liebes-Chats und Homeoffice-Betrug 27.08.2025, 23:58 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Experten warnen schon seit Jahren, dass Künstliche Intelligenz einen Schub bei Cyberangriffen bringen kann. Eine KI-Firma legt nun offen, wie ihr Chatbot ausgiebig dafür missbraucht wurde.

Online-Kriminelle haben mit Künstlicher Intelligenz eine mächtige neue Waffe bekommen. So wurde der KI-Chatbot Claude der Entwicklerfirma Anthropic bereits verwendet, um in Netzwerke einzudringen, Daten zu erbeuten und sie auszuwerten. Zudem hätten die Angreifer die Software benutzt, um «psychologisch zielgerichtete» Erpressungsnachrichten an die Opfer zu schreiben, berichtete Anthropic. Der Angreifer habe damit gedroht, gestohlene Informationen zu veröffentlichen, und zum Teil mehr als 500.000 Dollar von den Betroffenen verlangt.

Cyberangriff im Alleingang dank KI

Ziel der automatisierten Attacke seien allein im vergangenen Monat 17 Unternehmen und Organisationen aus Bereichen wie Gesundheitswesen, Regierung und Religion geworden, hieß es. Claude habe dabei zum Beispiel nach Schwachstellen gesucht sowie bei der Entscheidung geholfen, wie ein Netzwerk am besten angegriffen werden kann und welche Daten entwendet werden sollten.

Üblicherweise hätte man für eine solche Aktion ein Team aus Experten gebraucht, sagte der zuständige Anthropic-Manager Jacob Klein dem Tech-Blog «The Verge». Nun könne das eine Person mit Hilfe Künstlicher Intelligenz bewerkstelligen. Neuere KI-Systeme können auch als «Agenten» im Auftrag von Nutzern agieren und weitgehend eigenständig Aufgaben für die erledigen.

Nordkoreaner machten Homeoffice für US-Firmen

Anthropic listete in einem ausführlichen Papier auch weitere Fälle auf, in denen Claude für Online-Kriminalität missbraucht wurde. So sei der Chatbot zum Einsatz gekommen, als sich Nordkoreaner Homeoffice-Jobs als Programmierer in US-Unternehmen erschlichen, um Geld für die Regierung reinzuholen. Sie hätten sich dabei auf die KI-Software verlassen, um mit ihren Arbeitgebern zu kommunizieren - und auch um ihre Aufgaben zu erledigen. Dabei hätten sie augenscheinlich nicht genug Ahnung von Software-Entwicklung gehabt, um den Job ohne Hilfe von Claude auszuüben, stellte Anthropic fest. Früher habe Nordkorea dafür jahrelang Experten ausgebildet. «Aber durch KI fiel diese Einschränkung weg.»

Betrug aus dem Chatbot

Außerdem entwickelten Cyberkriminelle mit Hilfe von Claude Betrugsmaschen, die sie im Netz zum Kauf anboten. Dazu gehörte laut Anthropic ein Bot für die Plattform Telegram zum Beziehungsbetrug - wobei den Opfern etwa eine romantische Verbindung vorgegaukelt wird, um Geld von ihnen zu erbeuten. Damit könne man Chats «mit hoher emotionaler Intelligenz» in verschiedenen Sprachen führen, hieß es.

Man habe zwar ausgeklügelte Maßnahmen gegen einen Missbrauch der KI-Software im Einsatz, betonte Anthropic. Online-Angreifer versuchten aber immer wieder, sie zu umgehen. Mit der Erfahrung aus den ausgewerteten Fällen solle der Schutz verbessert werden.

© dpa-infocom, dpa:250827-930-964455/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
2 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
3 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
4 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
5 OTS: AAMG / Ambitious Air Mobility Group bekräftigt ihr Interesse am Einstieg ... Hauptdiskussion
6 Novo Nordisk nach Kursdebakel: Sind das jetzt bereits Kaufkurse? Hauptdiskussion
7 EQS-AFR: Altech Advanced Materials AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Iran: IAEA-Inspektoren überwachen Brennstoffwechsel im AKW Buschehr…

Gestern 23:15 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Argentiniens Präsident Milei bei Wahlkampftour angegriffen

Gestern 23:05 Uhr • Artikel • dpa-AFX

GNW-News: Robex weiterhin im Plan für erste Goldproduktion bei …

Gestern 23:04 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Nvidia-Umsatz steigt um mehr als 50 Prozent - Rechenzentren-…

Gestern 22:58 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Nächtlicher Drohnenangriff auf die Ukraine

Gestern 22:48 Uhr • Artikel • dpa-AFX

GNW-News: CEA stellt den Themenflug "Spanische Kunstsaison - …

Gestern 22:40 Uhr • Artikel • dpa-AFX

UN-Sicherheitsrat blickt mit Sorge auf Hunger in Gaza

Gestern 22:26 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Moderate Gewinne vor wichtigem …

Gestern 22:24 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer