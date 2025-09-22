Anzeige
+++Oregen Energy Früher Zugang zur Milliarden-Barrel-Ölzone in Namibia+++

Loewe verlegt sich auf Luxus - Kopfhörer für 100.000 Euro 22.09.2025, 03:02 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Für die Herstellung günstiger Unterhaltungselektronik sind die Kosten in Deutschland zu hoch. Der TV-Hersteller Loewe und verlegt sich auf Luxusprodukte für Reiche und ganz Reiche.

Der TV-Hersteller Loewe zielt mit neuen Produkten jenseits des Fernsehens auf die Reichen und Superreichen dieser Welt: Unter Regie von Unternehmenschef Aslan Khabliev bringt das oberfränkische Traditionsunternehmen nun einen ersten Luxus-Kopfhörer namens «Leo» auf den Markt. Die Basisversion schlägt mit 1.300 Euro zu Buche. Eine mit Edelsteinen besetzte Sonderedition soll in nur wenigen Einzelexemplaren in Kooperation mit dem US-Schmuck- und Uhrenhersteller Jacob & Co gefertigt werden, Stückpreis rund 100.000 Euro, wie Khabliev der Deutschen Presse-Agentur sagte. 

Weg vom Fernseher

Khabliev hatte Loewe Ende 2019 nach einer zweiten Insolvenz innerhalb weniger Jahre übernommen und will das Unternehmen aus seiner angestammten Rolle eines Fernsehherstellers herausführen. Im Frühjahr kam bereits eine ebenfalls sehr teure Kaffeemaschine auf den Markt. «Es wird kein Jahr ohne neue Produkte geben», sagte der Unternehmer. «Damit meine ich nicht neue Versionen unserer Fernseher.» Welche Produkte das sein werden, sagte Khabliev nicht. Er kündigte jedoch eine weitere Kooperation mit dem Münchner Modedesigner Philipp Plein an, einem bekannten Namen in der gehobenen Konsumsphäre.

Die Sonderedition des Kopfhörers wird nicht frei verkäuflich sein, sondern nach Khablievs Worten ausschließlich ausgesuchten Kundinnen und Kunden privat angeboten. Abgesehen vom Luxusfaktor sollen die Kopfhörer auch technologisch an der Spitze liegen, wie der Loewe-Chef betonte - unter anderem mit KI-Steuerung, besonders großen Treibern für die Schallübertragung ins Ohr und fünf eingebauten Mikrofonen etwa für Sprache und Rauschunterdrückung.

Rasantes Wachstum des Luxusmarkts 

Das Kalkül hinter der Strategie: Der weltweite Luxusmarkt wuchs in den vergangenen zwei Jahrzehnten rasant. Das Markt- und Sozialforschungsinstitut Sinus schätzt, dass sich die weltweiten Umsätze mit Luxusprodukten von teuren Autos und Juwelen bis Designer-Schuhwerk vom Jahr 2000 bis 2020 von 100 auf 300 Milliarden Euro verdreifachten. Ein maßgeblicher Faktor dabei: reich gewordene Chinesen. Alljährliche Analysen der Allianz und anderer Unternehmen zeigen, dass das weltweite Privatvermögen in allen Erdteilen nach wie vor von Jahr zu Jahr wächst.

... doch Fortsetzung ungewiss

Ist die Loewe-Strategie also risikofrei? «Auf den globalen Luxusmärkten nimmt der Druck auf die Hersteller zu», sagt Sinus-Geschäftsführer Manfred Tautscher. «China war lange ein enormer Treiber, aber auch dort hat das Geschäft begonnen, zu stagnieren.» Er verweist darauf, dass chinesische Konsumenten zunehmend Markenpatriotismus entwickeln, also vermehrt heimische Produkte kaufen. «Nicht unbedingt bei absoluten Luxusgütern, aber im gehobenen Markensegment. Das sieht man deutlich auf dem Automobilmarkt.»

Er gehe davon aus, «dass das Potenzial für europäische Hersteller in der Unterhaltungselektronik nicht unendlich ist», sagt Tautscher. «Es genügt nicht, eine starke Marke zu haben, man muss auch technisch in einer führenden Position sein.»

© dpa-infocom, dpa:250922-930-68008/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
2 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
3 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
4 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
5 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
6 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
7 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Roche erreicht Studienziele mit Brustkrebsmittel Giredestrant

7:37 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP 2: Nach Cyberangriff weiter Warteschlangen am Berliner …

7:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ahold Delhaize auf 'Buy' - Ziel 42 …

7:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Im zweiten Anlauf soll es sitzen - Richterwahl im Bundestag…

7:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Schnieder plant Bahn-Umbau mit neuer Chefin und Sanierung

7:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Stabil zum Wochenstart

7:32 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Pro Bahn: Ausdünnung von Fahrplänen ist zu einfach

7:31 Uhr • Artikel • dpa-AFX

DAX-FLASH: Kaum bewegter Wochenauftakt erwartet

7:23 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer