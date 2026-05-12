Mäc Geiz stellt Insolvenzantrag 12.05.2026, 09:37 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Die MäcGeiz Handelsgesellschaft mbH hat einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung beim Amtsgericht Halle (Saale) gestellt. Dies wurde auf der amtlichen Internetseite Insolvenzbekanntmachungen.de mitgeteilt. Der Geschäftsbetrieb in den gut 180 Filialen soll vorerst weiterlaufen.

© dpa-infocom, dpa:260512-930-69046/1

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