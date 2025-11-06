Mehr Menschen überlastet

Mieten steigen, Wohnungen fehlen 06.11.2025, 14:25 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Die Krise auf dem Wohnungsmarkt hält an - und trifft zunehmend auch Menschen mit mittleren Einkommen. Wer besonders belastet ist und welche Lösungen der Mieterbund vorschlägt.

Wohnen in Deutschland wird für immer mehr Menschen zur existenziellen Herausforderung. Wohn- und Mietkosten belasteten zunehmend auch Bürgerinnen und Bürger mit mittleren Einkommen, heißt es in einem aktuellen Bericht des Deutschen Mieterbunds auf Basis von Umfragen und öffentlichen Statistiken. «Verdrängung und Platzmangel treffen längst nicht mehr nur die Schwächsten», sagte Verbandspräsidentin Melanie Weber-Moritz. «Auch die Mittelschicht gerät zunehmend unter Druck.» 

Mehr als die Hälfte der Bevölkerung wohnt zur Miete

In Deutschland wohnen demnach inzwischen mehr als die Hälfte der Menschen zur Miete, Tendenz steigend, wie Weber-Moritz betont. Insbesondere in niedrigeren Einkommensgruppen steigt die Quote derjenigen, die in Mietverhältnissen leben. Am weitesten verbreitet ist diese Wohnform dem Mieterbund zufolge bei Alleinerziehenden (fast 77 Prozent), Alleinstehenden (74,4 Prozent) oder Menschen mit nicht-deutscher Staatsangehörigkeit (80,7 Prozent). 

Steigende Mieten führen dazu, dass diese Menschen zunehmend von den Wohnkosten überlastet sind, diese also mehr als 30 Prozent des verfügbaren Einkommens ausmachen. Bei von Armut betroffenen Menschen war das im vergangenen Jahr bei 37,5 Prozent der Befragten der Fall, heißt es in dem Bericht.

7 Prozent der nicht armen Menschen überlastet

Aber auch bei nicht armen Menschen, deren Einkommen mindestens 60 Prozent des bundesweiten Medians ausmacht, habe sich die Quote der von Wohnkosten Überlasteten seit 2020 auf rund 7 Prozent mehr als verdoppelt. «Auch Haushalte mit mittleren Einkommen geraten in Zahlungsrückstände», sagte Weber-Moritz.

Über alle Einkommensgruppen hinweg gaben der Analyse zufolge bundesweit gut 12 Prozent der Bevölkerung mehr als 40 Prozent ihres Einkommens fürs Wohnen aus. Ab dieser Quote gelten Haushalte als extrem überlastet. Bei den Mieterinnen und Mietern betraf das dem Mieterbund zufolge mehr als 13 Prozent. Besonders Familien mit Kindern seien von steigenden Mietquoten betroffen.

Beengte Wohnverhältnisse nehmen zu

Hinzu komme, dass gerade diese Gruppen immer häufiger in beengten Wohnverhältnissen lebten. Das sei bei mehr als elf Prozent der Bevölkerung der Fall, heiß es. Bei Armutsbetroffenen sei es demnach mehr als jeder Vierte, bei Familien mit mindestens drei Kindern sogar nahezu jede Dritte. Umgekehrt hätten vor allem Menschen mit höheren Einkommen deutlich mehr Platz als sie bräuchten. 

Bei der Umfrage des Mieterbunds gaben fast ein Drittel der Befragten an, gerne umziehen zu wollen, jedoch keinen passenden oder bezahlbaren Wohnraum zu finden. Der Eigentümerverband Haus und Grund führt das vor allem auf hohe Mieten bei Neuvermietung zurück. «Während im Jahr 2015 Familien mit Kindern nach einem Umzug im Durchschnitt 17,9 Prozent ihres Haushaltseinkommens für die Miete aufwanden, waren es 10 Jahre später 19,4 Prozent», heißt es in einer eigenen Untersuchung des Verbands zur Bezahlbarkeit von Mieten. 

Bei Alleinlebenden nahm der Anteil am Einkommen im Zuge eines Umzugs im selben Zeitraum um 2 Prozentpunkte auf 26,3 Prozent zu. Diese Entwicklung verstärke den sogenannten «Lock-in-Effekt», schreibt Haus und Grund: Wer eine Wohnung hat, gibt diese nach Möglichkeit nicht wieder her. Zwar betonte der Eigentümerverband, dass die durchschnittliche Mietbelastung in Deutschland in den vergangenen zehn Jahren weitgehend stabil geblieben sei.

Mieterbund: Der Markt kann die Krise nicht lösen

Gleichzeitig räumt der Verband aber ein, dass in städtischen Regionen durchaus eine extreme Überlastung durch Wohnkosten vorliegen kann, diese also 40 Prozent des Einkommens überschreiten. 

«Der Markt allein kann und wird diese Krise nicht lösen», sagte Weber-Moritz vom Mieterbund. Man brauche mehr und dauerhaften sozialen Wohnraum und eine konsequent am Gemeinwohl ausgerichtete Wohnungspolitik des Bundes. Es brauche zudem eine Begrenzung von Nebenkosten und eine faire Verteilung von Klimaschutzkosten im Gebäudesektor. 

Mietbegrenzungen bei Neubauten lehne der Mieterbund hingegen ab, weil das dazu führe, dass Investoren nicht mehr in den Neubau investierten. Allerdings sprach sich Weber-Moritz dafür aus, das Neubaudatum anzuheben. Bisher gälten noch Bauten aus dem Jahr 2015 als Neubau und fielen damit nicht unter Mietpreisregulierungen. «Ein aktuelleres Datum wäre sinnvoll», hieß es.

© dpa-infocom, dpa:251106-930-258769/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Renk: Führungswechsel mitten im Höhenflug! Hauptdiskussion
2 IW-Umfrage: Personalabbau in jedem dritten Betrieb geplant Hauptdiskussion
3 Neue Funktion:: Mehrere Watchlists anlegen Hauptdiskussion
4 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Talfahrt nach Trumps China-Drohungen Hauptdiskussion
5 Trump ändert Zollpläne für Lastwagen Hauptdiskussion
6 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
7 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
GNW-News: Denodo wurde zum zweiten Mal in Folge im Bericht "Active …

16:50 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Bundestag beschließt Entlastung von Gaskunden

16:45 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Aktien New York: Leichtes Minus

16:43 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Plug Power-Aktie: Gelingt der Durchbruch am Scheideweg?

16:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

ROUNDUP: Merz will Stahlindustrie retten - auch mit Schutzzöllen

16:31 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP 2: Deutz verdient dank Sparkurs deutlich mehr - Umsatzziel …

16:31 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP 2: 'Stahlgipfel' beim Bundeskanzler - darum ging es

16:26 Uhr • Artikel • dpa-AFX

WDH/Kanzler sieht Stahlindustrie in 'existenzbedrohender Krise'

16:18 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer