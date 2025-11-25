Goldrausch 2.0:
60 % Insideranteil – warum dieser Gold-Explorer als Geheimtipp gilt
Anzeige
Mehr Sicherheit

EU verschärft Regeln für Kinderspielzeug 25.11.2025, 14:07 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Durch unsicheres Spielzeug können riskante Chemikalien in Kinderhände gelangen. Die EU will mit neuen Vorgaben für mehr Sicherheit sorgen. Bis die Regeln umgesetzt werden müssen, dauert es aber noch.

Das EU-Parlament hat strengere Vorgaben für den Verkauf von Kinderspielzeug angenommen. Die Abgeordneten bestätigten neue Regeln, die unter anderem bestimmte Chemikalien verbieten und Online-Marktplätzen mehr Pflichten auferlegen. Damit sollen Kinder in der EU besser vor unsicherem Spielzeug geschützt werden.

Ein Kernpunkt der neuen Vorgaben ist ein digitaler Produktpass, den künftig jedes in der EU angebotene Spielzeug haben soll. Dieser Pass enthält Sicherheitsinformationen, die beispielsweise über einen QR-Code abgerufen werden können. Verbraucherinnen und Verbraucher, aber auch Zollbehörden können so einfacher prüfen, ob Spielzeug den Anforderungen entspricht. 

Darüber hinaus müssen Online-Marktplätze sicherstellen, dass auf ihren Plattformen keine als gefährlich eingestuften Spielzeuge verkauft werden. Menschen besorgten die Produkte laut einer Mitteilung des Europaparlaments zunehmend im Internet - auch bei Nicht-EU-Anbietern. Darauf sollen die neuen Vorgaben reagieren.

Liste verbotener Stoffe wird erweitert

Außerdem wird die Liste verbotener Stoffe erweitert. Untersagt werden mit den neuen Vorgaben Substanzen, die das Hormonsystem beeinflussen sowie der bewusste Einsatz von sogenannten PFAS - langlebigen Chemikalien, die sich in Umwelt und Körper anreichern können. Andere Stoffe dürfen nur noch verwendet werden, wenn Spielzeuge ausdrücklich für den Einsatz draußen gedacht sind.

Spielzeug war im vergangenen Jahr laut Mitteilung des Parlaments nach Kosmetika das am zweithäufigsten gemeldete Produkt im Warnsystem der EU für gefährliche Verbraucherprodukte. Bei fast der Hälfte der Meldungen seien chemische Inhaltsstoffe als Hauptrisikoursache angegeben worden.

Das neue EU-Gesetz tritt 20 Tage nach der Veröffentlichung im EU-Amtsblatt in Kraft. Danach gilt ein Übergangszeitraum von viereinhalb Jahren, damit die Industrie die neuen Anforderungen umsetzen kann. Frühestens im Jahr 2030 dürften die Vorschriften also greifen.

© dpa-infocom, dpa:251125-930-339000/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 IW-Studie: Deutschland ist Spitzenreiter bei Sozialausgaben Hauptdiskussion
2 Imker ernten Rekordwert - Preis für Honig steigt Hauptdiskussion
3 Deutsche Telekom mit Trendwende? Aktie hat noch jede Menge Luft nach oben Hauptdiskussion
4 Klingbeil an USA: Nicht über Köpfe der Ukrainer verhandeln Hauptdiskussion
5 BYD vor dem Neustart: Was steckt hinter dem Druck? Hauptdiskussion
6 Bundesrat macht Weg frei für Entlastung bei Energiepreisen Hauptdiskussion
7 Dax schöpft hinsichtlich Jahresendrallye Hoffnung: Infineon – Ist das endlich die Trendwende? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Verkauf von Thyssenkrupp Steel: IG Metall fordert Garantien

18:00 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP 3: Familienunternehmer laden AfD ein - scharfe Kritik

17:59 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Gewinne - Ukraine stimmt …

17:52 Uhr • Artikel • dpa-AFX

EU-Zulassung für Dupixent bringt neuen Schwung für Sanofi und …

17:46 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Aktien Frankfurt Schluss: Gewinne - Ukraine stimmt Friedensplan zu

17:45 Uhr • Artikel • dpa-AFX

WOCHENVORSCHAU: Termine bis 9. Dezember 2025

17:38 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Konkurrenzdruck bei AMD trifft auf frische KI-Impulse, Aktie ger…

17:38 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Devisen: Euro legt merklich zu

17:38 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer