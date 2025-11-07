Merz

Bald Wiederaufnahme Chiplieferungen von Nexperia 07.11.2025, 18:21 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Der Chip-Konflikt zwischen den Niederlanden und China um Nexperia hält die Autoindustrie in Atem. Nun deutet sich eine Lösung an.

Die Chipkrise um ausbleibende Lieferungen des Herstellers Nexperia dürfte nach Aussage von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bald vorüber sein. «Es scheint der Weg jetzt offen zu sein für eine Wiederaufnahme der Lieferung», sagte Merz am Rande eines Klimagipfels im brasilianischen Belém. Er habe zuvor erneut mit dem geschäftsführenden niederländischen Ministerpräsidenten Dick Schoof über das Thema gesprochen. «Wir hatten auch in den letzten Tagen Kontakt miteinander und wir haben auch unsere Außenminister gebeten, auch auf der Ebene der Außenminister zu sprechen, auch mit der Volksrepublik China», fügte Merz hinzu. 

Bei Nexperia gibt es Lieferprobleme, nachdem die niederländische Regierung die Kontrolle über die von einer chinesischen Konzernmutter geführten Firma übernommen hatte. China stoppte daraufhin die Ausfuhr von Nexperia-Produkten wie Chips für die Autoindustrie.

© dpa-infocom, dpa:251107-930-264829/1

