Möbelgeschäft schwächelt

Es droht ein 15-Jahres-Tiefstwert 26.08.2025, 12:01 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Die Möbelbranche ist unter Druck, die Geschäftseinbußen im vergangenen Jahr waren heftig. Wie geht es dieses Jahr weiter? Aktuelle Zahlen geben wenig Anlass zur Hoffnung.

Deutschlands Möbelhersteller verlieren an Boden, weil die Menschen weniger Geld für Sofas, Tische, Stühle, Betten und Matratzen ausgeben. Nachdem die Branche schon im vergangenen Jahr ein Umsatzminus von 7,8 Prozent hinnehmen musste, schwächelte das Geschäft auch 2025. In der ersten Jahreshälfte sanken die Erlöse um 5,1 Prozent auf 7,9 Milliarden Euro, wie der Verband der deutschen Möbelindustrie in Köln mitteilte. 

Für das Gesamtjahr wird ein Minus von drei Prozent prognostiziert - dann wären es nur knapp 15,9 Milliarden Euro und damit so wenig wie lange nicht mehr. Niedriger waren die Erlöse 2010 mit rund 15,8 Milliarden Euro gewesen - möglicherweise wird selbst dieser Wert unterschritten.

«Die Erholung der Verbraucherstimmung lässt weiter auf sich warten», sagte der Verbandsgeschäftsführer Jan Kurth. Als weiteren Grund für die Entwicklung nannte er die schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, zu denen die Folgen der US-Zollpolitik gehörten. 

Hierbei meinte er zum einen den Umstand, dass deutsche Möbelexporteure in den USA wegen gestiegener Zölle Preise erhöhen müssen und daher am Markt einen schweren Stand haben. Lange Zeit fiel auf Möbel aus Deutschland in den USA nur ein Zollsatz von durchschnittlich 2,5 Prozent an, im April ging es auf pauschal 10 Prozent hoch und seit diesem Monat sind es 15 Prozent.

Schwerer Stand in den USA

Die USA sind im Ranking der wichtigsten Exportstaaten für deutsche Möbelfirmen zwar nur auf Platz 10. Allerdings wirken sich indirekte Effekte der US-Zollerhöhung negativ aus: Asiatische Hersteller orientieren sich um und drängen mit ihren Waren nicht mehr nach Nordamerika, sondern nach Europa - dadurch steigt für deutsche Produzenten der Preisdruck im Inland. 

Im ersten Halbjahr stieg der Wert chinesischer Möbelimporte in Deutschland um ein Viertel auf 1,7 Milliarden Euro. Kurth sagte, dass der reine Preiskampf gegen solche Konkurrenz aussichtslos sei. «Wir werden nicht mit China konkurrenzfähig, wenn es darum geht, einen Stuhl für 25 Euro herzustellen.» Man könne aber mit Argumenten zur Qualität, Sicherheit und Herkunft der Materialien überzeugen.

Die Möbelsegmente entwickelten sich unterschiedlich. Der Verkauf von Matratzen und Büromöbeln sackte im ersten Halbjahr besonders stark ab und auch das Geschäft mit Polstermöbeln entwickelte sich überdurchschnittlich schlecht. Vergleichsweise gering fiel das Minus bei Küchenmöbeln aus. 

Im Februar war der Verband noch davon ausgegangen, dass der Umsatz in diesem Jahr etwas steigt. Nun änderte der Verband seine Prognose und ging von einem Minus von drei Prozent im Gesamtjahr 2025 aus. Das erklärte Verbandschef Kurth unter anderem damit, dass die mit der neuen Bundesregierung erhoffte Aufbruchstimmung bislang ausgeblieben sei.

Herbstwetter könnte Möbelverkäufe anschieben

Im Herbst soll es immerhin etwas bergauf gehen. Dann ist die Urlaubszeit zu Ende, das Wetter wird schlechter und die Menschen verbringen mehr Zeit in ihren eigenen vier Wänden, wodurch sie verstärkt über die Anschaffung neuer Möbel nachdenken, so die Erfahrungen der Möbelindustrie. 

Der Schwerpunkt der deutschen Möbelindustrie liegt in Ostwestfalen. Die Branche ist schon länger unter Druck, einige Firmen schlitterten in die Insolvenz: Der Betten- und Schrankhersteller Loddenkemper aus Oelde sowie der Küchenfabrikant RWK & Kuhlmann stellten in diesem Jahr die Produktion ein.

© dpa-infocom, dpa:250826-930-957581/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
2 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
3 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
4 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
5 OTS: AAMG / Ambitious Air Mobility Group bekräftigt ihr Interesse am Einstieg ... Hauptdiskussion
6 Novo Nordisk nach Kursdebakel: Sind das jetzt bereits Kaufkurse? Hauptdiskussion
7 EQS-AFR: Altech Advanced Materials AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Gericht kippt Apples Klimaversprechen für Smartwatches: Apple-…

15:56 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

OTS: MariaDB / MariaDB bringt etabliertes DBaaS-Produkt SkySQL zurü…

15:47 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Koalition startet in Phase zwei: Wie heiß wird der Herbst…

15:45 Uhr • Artikel • dpa-AFX

WDH/ROUNDUP: Verdacht der Bilanzmanipulation gegen frühere Baywa-…

15:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

DWS bleibt für Aktienmarkt positiv gestimmt - Risiken Inflation …

15:32 Uhr • Artikel • dpa-AFX

dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 26.08.2025 - 15.15 Uhr

15:20 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Börse Frankfurt-News: "USA sind Schwerpunkt" (ETFs)

15:13 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Trump droht wegen Digitalgesetzen mit Zöllen - EU kontert

15:09 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer