Neue Bahnchefin: Konzernumbau soll 2026 beginnen

Die neue Bahnchefin Evelyn Palla will den bundeseigenen Konzern auf links drehen. Ein konkretes Konzept will sie im Dezember vorstellen. Einige Ziele hat die Managerin aber bereits verraten.

Die neue Bahnchefin Evelyn Palla drückt bei der Neuaufstellung des angeschlagenen Konzerns aufs Tempo. Bis Dezember solle das konkrete Konzept ausgearbeitet sein, sagte sie in Berlin. «Ab dem 1. Januar werden wir mit der Umsetzung beginnen.» Palla betonte: «Das Jahr 2026 wird das Jahr des großen Umbaus sein, in dem wir uns neu ausrichten.» Ein wesentliches Ziel sei dabei eine Dezentralisierung der bisherigen Organisation. 

Regionale Führungskräfte sollen demnach künftig eigenverantwortlicher das operative Geschäft in den jeweiligen Regionen steuern können. Dafür sollen sie mehr Entscheidungsfreiheit und Ressourcen bekommen. Gleichzeitig seien sie künftig auch dafür verantwortlich, wenn Dinge nicht funktionierten und die Qualität und die Wirtschaftlichkeit nicht stimmten.

Palla, die frühere Chefin des Bahn-Regionalverkehrs, steht seit Oktober an der Spitze des bundeseigenen Konzerns.

