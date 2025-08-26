Neue iPhones von Apple in zwei Wochen erwartet 26.08.2025, 16:59 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

September ist traditionell die Zeit für neue iPhones. In diesem Jahr wird von Apple unter anderem ein dünneres neues Modell erwartet.

Apple wird seine neue iPhone-Generation voraussichtlich in zwei Wochen vorstellen. Der Konzern setzte ein Event in seinem Hauptquartier in Cupertino für den 9. September an. Wie gewohnt machte Apple keine Angaben dazu, worum es dabei gehen soll. Bei den September-Veranstaltungen werden aber traditionell neue Modelle der iPhones sowie der Computer-Uhr Apple Watch präsentiert.

In diesem Jahr soll die Modell-Palette Medienberichten zufolge um ein dünneres iPhone erweitert werden. Das iPhone 17 werde äußerlich der aktuellen 16er-Reihe ähnlich sehen, aber eine bessere Kamera und ein größeres Display bekommen, berichtete der Finanzdienst Bloomberg. Die teureren Pro-Modelle werden demnach mit einem größeren Kamera-Block auf der Rückseite auffallen.

© dpa-infocom, dpa:250826-930-959447/1


