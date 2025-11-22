Anzeige
+++Alaska entfesselt Das 9 g/t Gold-Supervorkommen für eine $142-Billionen-Welt+++

Parfümeriekette Pieper durchläuft Insolvenzverfahren 22.11.2025, 10:40 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

In sechs Jahren könnte die Parfümerie-Firma Pieper ihr hundertjähriges Bestehen feiern - Pieper hat Tradition und ist noch Familiensache. Doch die Firma gerät in Schieflage.

Die Parfümeriekette Pieper hat finanziell Schlagseite bekommen. Das zuständige Amtsgericht habe ein vorläufiges Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung angeordnet, teilte das Unternehmen in Herne mit. Der Geschäftsbetrieb laufe vollständig weiter. Das Unternehmen soll nachhaltig saniert und für die Zukunft neu aufgestellt werden. Pieper gilt als Deutschlands größte inhabergeführte Parfümeriekette, sie wurde 1931 in Bochum als Seifengeschäft gegründet.

Das bisherige Management bleibt an Bord, Firmenchef ist der Urenkel der Firmengründerin Anna Pieper, Oliver Pieper. «Die Sanierung in Eigenverwaltung gibt uns die Möglichkeit, unser Unternehmen bei voller operativer Kontrolle zu stabilisieren und strategisch weiterzuentwickeln», sagt der Geschäftsführer. Ihm zur Seite stellte das Amtsgericht die Anwältin Sarah Wolf als vorläufige Sachwalterin. Die Löhne und Gehälter werden für drei Monate von der Bundesagentur für Arbeit gezahlt. Zuvor hatten mehrere Medien über die Eröffnung des vorläufigen Insolvenzverfahrens berichtet. 

Pieper-Shops bleiben offen

Der stationäre Handel und der Online-Shop blieben «uneingeschränkt geöffnet», hieß es von dem Unternehmen. Die Stadt-Parfümerie Pieper, wie das Unternehmen eigentlich heißt, hat nach eigenen Angaben mehr als 140 Filialen, die meisten davon in Nordrhein-Westfalen, einige aber auch in Niedersachsen, Bremen und Hamburg. 

Pieper hat in der Coronazeit deutliche Umsatzeinbußen hinnehmen müssen, ein Grund hierfür waren die zeitweiligen Schließungen bei pandemiebedingten Lockdowns. In dem bislang letzten im Bundesanzeiger publizierten Geschäftsbericht der Firma, der sich auf den Zeitraum Juli 2021 bis Juni 2022 bezieht, ging es allerdings schon wieder etwas nach oben, bei einem Netto-Umsatz von 113,7 Millionen Euro konnte die Parfümeriekette einen Gewinn von 0,2 Millionen Euro verbuchen. Die Erlöse lagen damals schon wieder etwas über dem Vorkrisenniveau. 

Auch für das Geschäftsjahr 2022/23 rechnete die Geschäftsführung im Dezember 2022 mit einem leicht positiven Ergebnis, damals schrieb sie: «Insgesamt sind trotz unruhiger Zeiten derzeit nach Auffassung der Geschäftsleitung keine wesentlichen Risiken erkennbar, die den Bestand der Gesellschaft gefährden könnten.» Allerdings gehe man im Allgemeinen von einem Konsumrückgang bei deutlich gestiegenen Kosten aus, etwa für Energie. 

Der nun erfolgte Gang zum Amtsgericht macht deutlich, dass sich die Geschäfte seither schlechter entwickelt haben als zunächst angenommen. 2022 hatte Pieper nach eigenen Angaben knapp 1.000 Mitarbeiter.

© dpa-infocom, dpa:251122-930-325984/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Imker ernten Rekordwert - Preis für Honig steigt Hauptdiskussion
2 Klingbeil an USA: Nicht über Köpfe der Ukrainer verhandeln Hauptdiskussion
3 BYD vor dem Neustart: Was steckt hinter dem Druck? Hauptdiskussion
4 Bundesrat macht Weg frei für Entlastung bei Energiepreisen Hauptdiskussion
5 Dax schöpft hinsichtlich Jahresendrallye Hoffnung: Infineon – Ist das endlich die Trendwende? Hauptdiskussion
6 ROUNDUP: Wadephul macht Westbalkanländern Mut: Reformen fortsetzen Hauptdiskussion
7 ROUNDUP/Aktien Frankfurt: Dax schwach am Tagestief - Siemens belastet Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Trumps Plan: 28 Punkte für Frieden in der Ukraine

11:05 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Ukraine unter Druck - US-Friedensplan auch Thema bei G20

10:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Charme-Offensive im Oval Office: Trump schwärmt von Mamdani…

10:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Klimagipfel streitet über Aus für Öl, Gas und Kohle

10:34 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Nach Streit mit Trump: Hardlinerin Greene legt Amt nieder

10:34 Uhr • Artikel • dpa-AFX

WDH/ROUNDUP/Mit Auto, Rad oder zu Fuß: So bewegt sich Deutschland

10:19 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Klimagipfel streitet über Aus für Öl, Gas und Kohle

10:16 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Unicef: 'Viele Kinder kennen nur das Leben im Schutzkeller'

10:15 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer