Anzeige
+++>>> KI für Verteidigung: Der Countdown zu einer der heißesten AI-Hightech-Stories 2026 beginnt jetzt <<<+++

Plastik-Recyclingquote steigt auf 71 Prozent 27.01.2026, 10:01 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Modellrechnung: Plastik wird immer mehr Lebensjahre kosten
© Rolf Vennenbernd/dpa / Schier unendliche Massen an Plastikmüll entstehen in Deutschland jedes Jahr - ein großer Teil davon wird recycelt.
Ob Joghurtbecher, Trinkflaschen oder Wurstaufschnitt-Schalen: Deutschlands Haushalte produzieren massenhaft Plastikmüll. Nicht so schlimm, denn der wird ja recycelt - oder?

Deutschlands Plastikmüll wird besser recycelt als früher. Die zuständige Überwachungsbehörde - die Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR) - und das Umweltbundesamt teilten in Osnabrück und Dessau mit, dass die Recyclingquote bei Kunststoffen im Jahr 2024 bei rund 71 Prozent gelegen hat und damit rund zwei Prozentpunkte höher als 2023. Die EU-Mindestvorgabe von 63 Prozent wurde damit deutlich übertroffen. Im Vergleich zu 2018 war es sogar ein Plus von 29 Prozentpunkten, damals hatte die Recyclingquote nur 42 Prozent betragen. 

Ein Grund für die steigende Quote ist bessere Technik. In den Sortier- und Verwertungsanlagen kann der Müll besser getrennt und aufbereitet werden als früher. Außerdem sind einige Verpackungen inzwischen so produziert, dass sie leichter wiederverwertbar sind. 

Mit der Recyclingquote gemeint ist das Verhältnis zwischen der Menge an Plastik, für das Hersteller im Rahmen des dualen Systems eine Art Müllgebühr bezahlen, und der Menge, die mechanisch verwertet wird; dies wird auch werkstoffliches Recycling genannt. Der größte Teil des Rests an Plastikmüll wird in Kraftwerken verbrannt, um Wärme zu erzeugen. 

Bundesamt sieht positive Entwicklung

Mit Blick auf die Kunststoff-Recyclingquote von rund 71 Prozent sagte ZSVR-Gunda Rachut: «Das ist eine unglaublich positive Zahl.» Auch Bettina Rechenberg vom Umweltbundesamt war erfreut. «Erstmals wurden mehr als 70 Prozent der Kunststoffverpackungen dem werkstofflichen Recycling zugeführt.» Es sei ein Irrglauben, dass fast alles, was im Gelben Sack oder in der Gelben Tonne landet, verbrannt werde. Das Umweltbundesamt hat die Fachaufsicht über die Überwachungsbehörde ZSVR.

Umweltschützer sehen die Entwicklung kritischer. Viola Wohlgemuth von der Deutschen Umwelthilfe weist darauf hin, dass Deutschland zu den Negativ-Spitzenreitern beim Müllaufkommen in Europa zähle. «Recycling ist gut, aber Abfallvermeidung und Mehrweg sind besser», sagte die Expertin für Kreislaufwirtschaft. Das Abfallvermeidungsziel der EU werde weiterhin deutlich gerissen. Außerdem sei es bedenklich, dass die Recyclingquoten für Getränkekartons und Glas deutlich verfehlt worden seien. Hier müsse dringend nachgebessert werden.

Nach Angaben der Überwachungsbehörde ZSVR lag die Recyclingquote bei Glas im Jahr 2024 bei 82,9 Prozent. Die EU-Vorgabe von 90 Prozent wurde damit nicht erreicht. Bei Getränkekartons wurden nur 69,5 Prozent erreicht, auch hier hätten es mindestens 90 Prozent sein müssen.

© dpa-infocom, dpa:260127-930-602284/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
2 EU beschließt endgültig Verzicht auf Russland-Gas Hauptdiskussion
3 IRW-News: bettermood Food Corporation: United Natural Food (UNFI) Canada listet den neu eingeführten Moodrink Barista von bettermoo(d) Hauptdiskussion
4 Kreml schließt Verhandlungen mit 'inkompetenter' EU-Führung aus Hauptdiskussion
5 Millionen US-Amerikaner von Wintersturm betroffen Hauptdiskussion
6 Tesla-Aktie unter Druck: Anleger erleben herbe Enttäuschung in 2025: Elon Musks Zukunftsversprechen kollidieren mit der Realität Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
AKTIE IM FOKUS: Kursgewinne von Fielmann schmelzen trotz Berenberg-'…

11:37 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Teilzeit-Vorschlag stößt auch in Unionsfraktion auf Ablehnung

11:32 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Original-Research: GBC Insider Focus Index (von GBC AG):

11:30 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP 2/Alle Geiselleichen übergeben: Wie geht es in Gaza weiter…

11:18 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Hohe Preise und Reichweitenangst bremsen E-Auto-Umstieg in …

11:17 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Original-Research: ABO Energy KGaA (von First Berlin Equity Research…

11:13 Uhr • Artikel • dpa-AFX

APA ots news: Drei und Niederösterreichischer …

11:07 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Viele Verletzte in Odessa nach Drohnenangriff

11:07 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer