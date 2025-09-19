Porsche setzt auf Verbrenner – Milliardenlast drückt Gewinn 19.09.2025, 17:06 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Porsche setzt wieder stärker auf Verbrenner und verschiebt E-Auto-Pläne. Was das für die Modellpalette bedeutet – und wie sich die Milliardenkosten auf die Bilanz von Porsche und Volkswagen auswirken.

Angesichts neuer milliardenschwerer Belastungen geht der Sportwagenbauer Porsche in diesem Jahr von noch weniger Gewinn aus als ohnehin schon. Weil die Volkswagen-Tochter unter anderem Verbrennermodelle länger im Programm halten will als bislang angenommen, fallen in diesem Jahr erhebliche weitere Sonderlasten in Höhe von rund 1,8 Milliarden Euro an, wie das Unternehmen in Stuttgart mitteilte. Insgesamt summieren sich die Kosten für den Unternehmensumbau in diesem Jahr nun auf 3,1 Milliarden Euro.

Porsche-Vorstandschef Oliver Blume teilte mit: «Aktuell erleben wir massive Umwälzungen im Umfeld der Automobilindustrie, deshalb stellen wir Porsche umfassend neu auf». Mit dem Schritt gehe man auf neue Marktrealitäten und Kundenbedürfnisse ein. Neben neuen Verbrenner-Modellen sollen demzufolge auch für bestehende Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor wie den Panamera und den Cayenne entsprechende Nachfolger entwickelt werden. 

Den neuen großen Elektro-SUV, der vor allem auf den US-Markt abzielte, wird es hingegen zunächst nur als Verbrenner und Plug-in-Hybrid geben. Auch die Markteinführung bestimmter vollelektrischer Fahrzeuge soll aufgrund des verzögerten Hochlaufs der E-Mobilität zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Mit einer Mischung verschiedener Antriebe wolle man die gesamte Bandbreite an Kundenwünschen erfüllen, teilte Blume weiter mit.

Bereits seit Jahresbeginn investiert Porsche wieder in neue Verbrenner. Mit den aktuellen Änderungen zeigt sich erneut, dass die Wende zum E-Auto bei den Zuffenhausenern nicht aufgeht. Keine andere Marke im VW-Konzern hatte sich ein ehrgeizigeres E-Ziel gesetzt. Doch davon ist nicht mehr viel übrig. Auch Pläne für eine eigene Batteriefertigung hat Porsche zuletzt aufgegeben.

Milliardenkosten belasten Bilanz

Mit der Neuausrichtung strebe man positive Folgen auf die Finanzergebnisse künftiger Geschäftsjahre an, hieß es. In diesem Jahr belastet der Schwenk aber enorm: Die operative Rendite im Gesamtjahr dürfte nur noch leicht positiv bis zu zwei Prozent betragen - vom angepeilten Umsatz von 37 bis 38 Milliarden Euro bleibt also weniger Gewinn übrig. Zuletzt hatte Blume noch mit fünf bis sieben Prozent gerechnet. 

Der Mutterkonzern VW wird wegen der Milliardenlasten ebenfalls vorsichtiger. So gehen die Wolfsburger in diesem Jahr wegen geschätzter Abschreibungen und Folgekosten von 5,1 Milliarden Euro Belastung aus. Für Europas größten Autobauer heißt das, dass er nur noch mit einer operativen Umsatzrendite von zwei bis drei Prozent kalkuliert. Auch die Dachgesellschaft Porsche SE der Eigentümerfamilien Porsche und Piëch kappte in der Folge ihre Prognose.

Porsche im Krisenmodus

Der erfolgsverwöhnte Sportwagenbauer ist in den vergangenen Monaten immer weiter in die Krise gerutscht. Der Absatz ließ zu wünschen übrig - vor allem in China und den USA lief es schlecht. Auch die US-Einfuhrzölle belasteten das Geschäft. Der Gewinn rauschte deshalb in den Keller. Der Konzernüberschuss von Januar bis Juni lag bei 718 Millionen Euro - das waren 71 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. In der Region Stuttgart will Porsche daher sparen und Stellen zu streichen. Ein weiteres Sparprogramm soll nun verhandelt werden. Auch im Vorstand gab es zuletzt eine Reihe von Wechseln.

© dpa-infocom, dpa:250919-930-60880/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
2 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
3 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
4 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
5 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
6 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
7 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Luftraumverletzung: Estland beantragt Nato-Konsultationen

20:39 Uhr • Artikel • dpa-AFX

AKTIEN IM FOKUS: Porsche und Volkswagen fallen nachbörslich - …

20:05 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Aktien New York: Tech-Indizes und Russel 2000 erklimmen weitere …

19:47 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP 2/Abstimmung im UN-Sicherheitsrat: Iran-Sanktionen rücken n…

19:44 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Selenskyj kündigt für 2026 Waffenexporte an

19:41 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Porsche-Kehrtwende kostet mehr Milliarden - Auch VW mit …

19:38 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP 2: Russische Kampfjets verletzten estnischen Luftraum

19:09 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Gericht weist Trump-Klage gegen 'New York Times' vorerst ab

19:08 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer