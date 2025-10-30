Preiskampf dämpft Lufthansa-Gewinn im Sommer 30.10.2025, 06:31 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Günstigere Flüge und höhere Kosten: Der Gewinn der größten deutschen Airline ging im dritten Quartal zurück.

Ein Rückgang der Ticketpreise und höhere Kosten haben bei der Lufthansa im Sommer den Gewinn gedrückt. Obwohl die Zahl der Fluggäste im dritten Quartal um drei Prozent auf knapp 42 Millionen stieg, sank der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) im Jahresvergleich um ein Prozent auf gut 1,3 Milliarden Euro, wie das im MDax gelistete Unternehmen in Frankfurt mitteilte. Der Überschuss schrumpfte wegen eines negativen Steuereffekts sogar um 12 Prozent auf 966 Millionen Euro. Im Gesamtjahr soll der bereinigte operative Gewinn aber weiterhin deutlich über dem Vorjahreswert von 1,6 Milliarden Euro liegen.

Im dritten Quartal steigerte der Konzern seinen Umsatz um vier Prozent auf 11,2 Milliarden Euro. Die durchschnittlichen Sitzplatzerlöse der Konzern-Airlines wie Lufthansa, Swiss, Austrian, Brussels und Eurowings gingen jedoch um 2,2 Prozent zurück. Die Lufthansa erklärte dies mit einer schwächeren Nachfrage auf den Strecken über den Nordatlantik und einem starken Wettbewerb bei Flügen innerhalb Europas. Andererseits führte das laufende Sparprogramm dazu, dass die Stückkosten abseits von Treibstoff nur um ein halbes Prozent stiegen.

