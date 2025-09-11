Anzeige
+++>>> Republic Technologies setzt auf FalconX, um Ethereum-Validatoren zu skalieren – und Anleger schauen genau hin <<<+++

Produkthaftung soll auch für KI und Software-Fehler gelten 11.09.2025, 10:17 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Wer haftet, wenn bei Online-Käufen der Hersteller nicht greifbar ist oder ein Produkt durch Upcycling verändert wird? Ein Entwurf passt die Regeln zur Produkthaftung nach europäischen Vorgaben an.

Wer durch ein fehlerhaftes Produkt Schaden nimmt, soll künftig in vielen Fällen leichter Schadenersatz vom Hersteller verlangen können. Das sieht ein Entwurf des Bundesjustizministeriums vor, der den Ländern und betroffenen Verbänden jetzt zur Stellungnahme zugegangen ist. Ein wichtiger Punkt: Auch Schäden, die durch fehlerhafte Software und Updates sowie durch KI-Systeme entstehen, sollen generell in die Produkthaftung einbezogen werden. Ausgenommen hiervon ist demnach Open-Source-Software, «die außerhalb einer Geschäftstätigkeit entwickelt oder bereitgestellt wird». 

Bei der Produkthaftung berücksichtigt werden laut Entwurf künftig auch verbundene digitale Dienste, wie etwa Verkehrsdaten für das Navigationssystem eines autonomen Fahrzeugs. Mit dem Entwurf soll die neue EU-Produkthaftungsrichtlinie in deutsches Recht umgesetzt werden. 

Und wenn der Hersteller bei Online-Käufen nicht greifbar ist? 

Die neuen Regelungen sollen es Verbraucherinnen und Verbrauchern zudem leichter machen, ihre Ansprüche auch dann geltend zu machen, wenn der Hersteller außerhalb der Europäischen Union seinen Firmensitz hat und nicht greifbar ist. Unter bestimmten Voraussetzungen sollen dann etwa auch Lieferanten beziehungsweise Importeure haften. Auch Betreiber von Online-Plattformen sollen dann, wenn die Kunden aufgrund der Darstellung des Angebots davon ausgehen können, dass das Produkt von der Plattform selbst oder von einem ihrer Aufsicht unterstehenden Nutzer stammt, in die Pflicht genommen werden können. 

Wer haftet bei «Upcycling»-Produkten? 

Klargestellt wird in dem Entwurf außerdem, dass dann, wenn ein Produkt, das bereits in Gebrauch war und dann umgestaltet wird - etwa durch sogenanntes Upcycling - die Produkthaftung auf denjenigen übergeht, der es umgestaltet hat. Für Verbraucherinnen und Verbraucher soll es generell etwas leichter werden, ihre Schadenersatzansprüche gegenüber einem Hersteller geltend zu machen. Die geplante Änderung sieht vor, dass Unternehmen auf Anordnung des Gerichts bestimmte Beweismittel offenlegen müssen. Die Geschäftsgeheimnisse der Unternehmen blieben jedoch effektiv geschützt, betont das Justizministerium.

© dpa-infocom, dpa:250911-930-24563/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
2 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
3 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
4 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
5 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
6 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
7 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
EU-Genehmigung von Ungarns Beihilfen für AKW nichtig

12:39 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Panzergetriebe-Firma Renk möchte deutlich mehr produzieren

12:29 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Produkthaftung soll auch für KI und Software-Fehler gelten

12:28 Uhr • Artikel • dpa-AFX

IEA erwartet steigendes Überangebot auf dem Ölmarkt

12:28 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Lettland schließt Luftraum an Grenze zu Russland und Belarus

12:26 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Frühere 'Spiegel'-Vize Melanie Amann geht zur Mediengruppe Funke…

12:25 Uhr • Artikel • dpa-AFX

WDH/ROUNDUP: Bahn wird Versprechen bei großen Baustellen nicht …

12:24 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Sirenengeheul und Handylärm am bundesweiten Warntag

12:12 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer