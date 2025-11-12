Regierung will Pharma-Standort stärken 12.11.2025, 18:06 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Die deutsche Arzneimittelindustrie wächst. Doch Patienten müssen immer wieder auch mit Engpässen zurechtkommen. Die Politik will Bedingungen für die Industrie verbessern - aber auch auf Kosten achten.

Deutschland soll nach Plänen der Bundesregierung als Standort für Pharma und Medizintechnik attraktiver werden. Die Branchen seien wichtig für eine hochwertige Gesundheitsversorgung und leisteten einen erheblichen Beitrag zur Wertschöpfung und Innovationskraft, sagte Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU) nach einem Austausch mit Vertretern von Firmen und Verbänden in Berlin. Das Treffen sollte der Auftakt zur Entwicklung einer Pharma- und Medizintechnikstrategie sein. Ziel ist laut Regierung, bis zum nächsten Jahr Maßnahmen für bessere Rahmenbedingungen zu erarbeiten.

Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) sagte der Deutschen Presse-Agentur, es gelte, die Innovationskraft «Made in Germany» zu stärken und die Versorgungssicherheit weiter auszubauen. Im Blick steht nach ihren Angaben, Bürokratie abzubauen und Prozesse zu beschleunigen. «Gleichzeitig müssen die Kostensteigerungen für das Gesundheitssystem insgesamt eingedämmt werden.» Hierzu werde auch der Pharmabereich seinen Beitrag leisten müssen.

