Schweiz unterbreitet den USA neues Angebot im Zollstreit 05.09.2025, 13:11 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Der Schweizer Wirtschaftsminister Guy Parmelin reiste kurzfristig in die Vereinigten Staaten. Nun ist ein zentraler Teil seines Reiseprogramms bekannt.

Bei der USA-Reise des Schweizer Wirtschaftsministers Guy Parmelin geht es um ein neues Angebot der Landesregierung an die USA im Zollstreit zwischen der Schweiz und den Vereinigten Staaten. Dies bestätigte Außenminister Ignazio Cassis am Freitag bei einem Auftritt vor Medien in Reichenau.

«Wir haben ein optimiertes Angebot an die USA ausgearbeitet», sagte Cassis auf eine Frage eines Journalisten. Der Wirtschaftsminister führe in den USA Gespräche über jenes Angebot. Die Reise sei Teil der zweiten Verhandlungsrunde in der Zollfrage.

Kurzfristige Reisepläne

Zum genauen Programm von Parmelins Reise äußerte sich der Außenminister nicht. Das Wirtschaftsdepartement hatte zuvor mitgeteilt, Parmelin sei in der Nacht auf Freitag in die USA gereist und führe dort Gespräche auf Ministerebene. Weitere Einzelheiten nannte es nicht.

Wegen der USA-Reise hatte Parmelin einen ursprünglich für Freitag geplanten Auftritt am «Tag der Wirtschaft» des Wirtschaftsdachverbandes Economiesuisse in letzter Minute abgesagt.

