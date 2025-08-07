Nächster Krypto-Turbo:
DOGE & Litecoin: Rollt hier jetzt die nächste Mining‑Offensive an!
Anzeige
Schweizer Wirtschaft zu Zöllen

«Horrorszenario» eingetreten 07.08.2025, 06:41 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Die Schweizer Bundespräsidentin kehrt mit leeren Händen aus Washington zurück: 39 Prozent Zölle gelten seit heute. Die Wirtschaft ist entsetzt.

Seit einigen Stunden gelten für die Schweiz so hohe US-Zölle wie kaum für ein anderes Land: 39 Prozent. Der Schweizer Industrieverband der Tech-Industrie, Swissmem, spricht von einem «Horrorszenario». 

«Bleibt diese horrende Zollbelastung bestehen, ist das Exportgeschäft der Schweizer Tech-Industrie in die USA faktisch tot – insbesondere angesichts deutlich tieferer Zölle für die Konkurrenz aus der EU und Japan», schreibt der Verband auf X. Das Schweizer Kabinett wollte am Nachmittag zu einer Krisensitzung zusammentreffen.

Der Wirtschaftsverband Economiesuisse verlangt weitere Verhandlungen. «Eine möglichst rasche Einigung zur Reduktion der Zölle ist dringend», schreibt er. Zudem seien Maßnahmen nötig, um den Wirtschaftsstandort zu stärken.»

Keine Chance in Washington

Bundespräsidentin und Finanzministerin Karin Keller-Sutter und Wirtschaftsminister Guy Parmelin waren noch persönlich nach Washington gereist, sind aber am Donnerstagmorgen mit leeren Händen zurückgekehrt. Sie konnten auf ihren am Dienstag hastig arrangierten Besuch nur mit Außenminister Marco Rubio sprechen. Der ließ anschließend verlauten, es sei um Verteidigungskooperation gegangen und «eine faire und ausgeglichene Handelsbeziehung, die dem amerikanischen Volk zugutekommt». 

Die USA sind der wichtigste Handelspartner der Schweiz. Rund 18 Prozent der Ausfuhren gingen im vergangenen Jahr über den Atlantik. Die Industrie fürchtet bei 39 Prozent Zöllen um zehntausende Arbeitsplätze. US-Präsident Donald Trump argumentiert mit dem hohen Defizit im Warenhandel von rund 39 Milliarden Franken. Zusammen gesehen mit dem Dienstleistungshandel ist es etwa halb so hoch.

© dpa-infocom, dpa:250807-930-884220/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Novo Nordisk nach Kursdebakel: Sind das jetzt bereits Kaufkurse? Hauptdiskussion
2 EQS-AFR: Altech Advanced Materials AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG Hauptdiskussion
3 Beschäftigte bei Tageszeitungen sollen mehr Geld bekommen Hauptdiskussion
4 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
5 BYD weitet Tech-Offensive aus: Smartphone aus dem Autohaus Hauptdiskussion
6 Daimler Truck eröffnet 'Herzstück' der weltweiten Logistik Hauptdiskussion
7 Original-Research: DWK Deutsche Wasserkraft AG (von Parmantier & Cie. GmbH): Buy Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Devisen: Eurokurs legt weiter zu - Spekulation auf sinkende US-…

9:21 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Evonik auf 'Hold' - Ziel runter auf 17…

9:20 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Beiersdorf auf 147 Euro - '…

9:20 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Gea rechnet 2026 mit deutlicher Umsatzbeschleunigung

9:17 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Aktien Frankfurt Eröffnung: Wenig verändert - Unternehmenszahlen …

9:14 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Industrieproduktion fällt auf Fünf-Jahres-Tief - Schwache…

9:09 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Aktien Asien: Überwiegend Gewinne - Positive Wirtschaftsdaten aus …

9:08 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Fraport auf 'Hold' und Ziel auf 70 …

9:05 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer