Siemens hebt die Prognose nach starkem erstem Quartal 12.02.2026, 06:01 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Siemens AG
© Sven Hoppe/dpa / Siemens ist stark in sein neues Geschäftsjahr gestartet. (Archivbild)
Nominell sinkt der Gewinn zwar - das liegt allerdings an einem Sondereffekt vor einem Jahr. Zudem geht es in einer zuletzt schwächelnden Sparte wieder bergauf.

Siemens ist stark in sein neues Geschäftsjahr gestartet und hebt die Prognose. Im ersten Quartal von Oktober bis Dezember machten die Münchner 2,22 Milliarden Euro Gewinn, wie der Konzern mitteilt. Das ist zwar weniger als vor einem Jahr, als unter dem Strich 3,87 Milliarden standen, diese hatten allerdings einen positiven Sondereffekt von 2,1 Milliarden aus dem Verkauf von Innomotics enthalten. Betrachtet man nur den Gewinn aus fortgeführten Aktivitäten, ergibt sich ein Anstieg um knapp ein Viertel.

Wie Siemens-Chef Roland Busch die Zahlen bewertet, ist eindeutig: «Nach einem starken Start ins Geschäftsjahr heben wir unseren Ausblick an.» Konkret rutscht die Spanne für den Gewinn pro Aktie um ein Stück nach oben.

Den größten Beitrag zum Ergebnis lieferte erneut die boomende Sparte Smart Infrastructure, die um 18 Prozent auf 1,05 Milliarden zulegte. Sie profitiert unter anderem vom Aufbau von Rechenzentren. 

Deutliche Erholung im Automatisierungsgeschäft

Inzwischen verbessert sich auch die Situation bei der zuletzt schwächelnden Sparte Digital Industries. Hier sprang das Ergebnis um 37 Prozent auf 804 Millionen Euro. Dabei half vor allem die Erholung im zuletzt schwachen Automatisierungsgeschäft. Auch die Auftragseingänge zogen mit einem Plus von 15 Prozent deutlich an. Die Nachfrageschwäche scheint sich hier aufzulösen. 

Die kleinste der drei Sparten, Mobility, läuft ebenfalls rund. Das Ergebnis stieg um 15 Prozent auf 286 Millionen. Konzernweit stiegen zudem Umsatz und Auftragseingang auf 19,1 Milliarden und 21,4 Milliarden Euro. Nominal sind das Zuwächse um 4 Prozent beziehungsweise 7 Prozent.

«Siemens ist in seinen Wachstumsmärkten sehr gut positioniert», betont Konzernchef Busch. Künstliche Intelligenz sei ein starker Wachstumstreiber. «Indem wir KI tief in Design, Entwicklung, Produkten und Betrieb integrieren, schaffen wir messbaren Mehrwert für unsere Kunden.»

© dpa-infocom, dpa:260212-930-675826/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Vance: Sturz der Führung in Teheran ist Sache des Volkes Hauptdiskussion
2 VW-Betriebsrat fordert Anerkennungsprämie für Mitarbeiter Hauptdiskussion
3 Merz trifft Trump-Gegner Newsom in München Hauptdiskussion
4 Verdi bestreikt Nahverkehr in München und Nürnberg Hauptdiskussion
5 ROUNDUP 2: Spannungsabfall löst größeren Stromausfall in Stuttgart aus Hauptdiskussion
6 ROUNDUP/ Eurozone: Inflationsrate fällt auf tiefsten Stand seit fast fünf Jahren Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Scheidende Merck-Chefin wechselt an die Spitze von …

7:59 Uhr • Artikel • dpa-AFX

AB Inbev steigert operatives Ergebnis etwas stärker als erwartet…

7:42 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Sparprogramm geplant: Carl Zeiss Meditec schreibt zum Jahresstart …

7:41 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Russland überzieht Ukraine mit neuen schweren Angriffen

7:38 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Flüge in Dresden und Leipzig/Halle wegen Streiks gestrichen

7:38 Uhr • Artikel • dpa-AFX

KWS Saat kappt Umsatzprognose - Agrarmarkt bleibt gedämpft

7:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: 25.000-Dax-Punkte im Fokus

7:32 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Zahl der gestrichenen Flüge in Frankfurt unklar

7:32 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer