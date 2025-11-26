Kupfer-Superzyklus voraus:
Dieses Kupfer-Silber-Projekt in Nevada wird jetzt zum echten Investmentcase
Anzeige
Sommerurlaub gefragt

Dertour meldet starkes Buchungsplus 26.11.2025, 11:13 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Die Türkei bleibt ein Sommer-Hit, Tunesien überrascht mit fast doppelt so vielen Buchungen – wohin zieht es die Urlaubslustigen noch?

Der zweitgrößte deutsche Reiseveranstalter Dertour verzeichnet starke Buchungszahlen für den kommenden Sommer. «Wir sehen in dieser noch frühen Buchungsphase bereits eine starke Nachfrage nach Sommerurlauben über alle Segmente hinweg», sagte Deutschland-Geschäftsführer Boris Raoul bei der Vorstellung des Sommerprogramms in Frankfurt. «Wir sehen aktuell ein Buchungsplus von 18 Prozent.» Und das nach einem bereits guten Vorjahr.

«Die Reisefreude der Deutschen scheint damit ungebrochen», sagte Raoul. Der Ex-Unister-Manager («Ab-in-den-Urlaub.de») steht seit November an der Spitze von Dertour in Deutschland und Österreich. Mit Abstand beliebtestes Reiseziel ist auch im kommenden Sommer die Türkei mit derzeit elf Prozent Plus bei den Buchungen. Dahinter folgen Spanien, Griechenland, Ägypten - und Tunesien mit fast doppelt so viel Buchungen wie vor einem Jahr. Knapp ein Fünftel der bisher gebuchten Urlaube seien Fernreisen.

Stabile Buchungen im Winter 

Zufrieden zeigte sich Raoul auch mit der laufenden Wintersaison. Zwar liege die Zahl der Buchungen mit einem Prozent plus nur knapp über dem Vorjahr. Angesichts des starken Zuwachses im vergangenen Winter, als die Gästezahl um 39 Prozent zugelegt hatte, sei das aber mehr als erfreulich. «Dass wir das hohe Buchungsniveau des Vorjahres auch in dieser Wintersaison halten, verdeutlicht einmal mehr den Trend», so Raoul. «Die Winter-Auszeit in der Sonne ist weiterhin stark gefragt.» 

Beliebtestes Winterziel ist Spanien, stark zulegen konnten mit jeweils 22 Prozent Buchungsplus Ägypten und Österreich. Deutschland steht als Winterreiseziel auf Platz vier.

USA und Kanaren leiden

Schlecht läuft dagegen Nordamerika - und das im Sommer wie im Winter. Sowohl im vergangenen als auch im kommenden Jahr lägen die Buchungen prozentual zweistellig im Minus. Und, so Raoul: Solange die Situation dort anhalte, rechne er auch nicht mit einer Änderung im Nordamerika-Geschäft. Die Nachfrage nach USA-Reisen war nach dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump eingebrochen. Die Zurückhaltung gelte aber nur für die USA. Kanada laufe dagegen sehr gut.

Schwer tue man sich derzeit auch mit den Kanaren - wegen der dort stark gestiegenen Preise. Das Preisniveau dort sei derzeit schlicht zu hoch für den deutschen Markt, sagte Raoul. Selbst treue Kunden, die traditionell Kanaren buchten, würden inzwischen nach Alternativen suchen. 

Vorjahr schließt mit deutlichem Plus

Das abgelaufene Touristikjahr 2024/25 (31. Oktober) beendete das Unternehmen mit seinen Schwestermarken wie ITS und Meiers Weltreisen mit einem Buchungsplus von acht Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dabei steht auch Urlaub in Deutschland weiter hoch im Kurs: Bei den Kurz- und Mittelstreckenzielen belegte die Bundesrepublik Platz fünf, direkt hinter den klassischen Sonnenzielen rund ums Mittelmeer.

Auch Marktführer Tui hatte zuletzt von leichten Zuwächsen im Wintergeschäft und einer guten Nachfrage für den kommenden Sommer berichtet.

© dpa-infocom, dpa:251126-930-342973/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Merz erteilt Unionsnachwuchs Absage bei Rente Hauptdiskussion
2 IW-Studie: Deutschland ist Spitzenreiter bei Sozialausgaben Hauptdiskussion
3 Imker ernten Rekordwert - Preis für Honig steigt Hauptdiskussion
4 Deutsche Telekom mit Trendwende? Aktie hat noch jede Menge Luft nach oben Hauptdiskussion
5 Klingbeil an USA: Nicht über Köpfe der Ukrainer verhandeln Hauptdiskussion
6 BYD vor dem Neustart: Was steckt hinter dem Druck? Hauptdiskussion
7 Bundesrat macht Weg frei für Entlastung bei Energiepreisen Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Dell überzeugt mit Zahlen: Was ist für die Aktie jetzt noch drin…

13:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

ROUNDUP: Ist das Plastiktüten-Verbot zu lasch?

13:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

GNW-News: BioNTech informiert über Fortschritte im Rahmen des …

13:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Sexpuppen in Kinderoptik - EU verlangt Auskunft von Shein

13:32 Uhr • Artikel • dpa-AFX

OTS: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG / "Die USA trotzen den Zö…

13:18 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Kreml: Telefon-Leaks sollen Friedensbemühungen torpedieren

13:17 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Haushalt der Europäischen Union für 2026 in Kraft

13:16 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Insolvenzantrag: Die eSchwalbe ist abgestürzt

13:09 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer