Starker Dezember

Deutsche Exporte steigen 2025 überraschend 06.02.2026, 07:58 Uhr von dpa

Schnee in Hamburg
Die deutschen Exporteure können zum Jahresende zulegen
Die deutschen Exporteure können ein turbulentes Jahr mit dem US-Zollstreit versöhnlich beenden. Im Dezember ziehen die deutschen Ausfuhren kräftig an. Das bringt der Jahresbilanz ein kleines Plus.

Überraschender Jahresendspurt: Die deutschen Exporte sind dank eines starken Dezembers 2025 erstmals seit zwei Jahren wieder gewachsen. Im vergangenen Jahr gingen Waren «Made in Germany» im Wert von 1.569,6 Milliarden Euro in alle Welt. Das war ein kalender- und saisonbereinigtes Plus von 1,0 Prozent zum Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.

Noch 2023 und 2024 waren die deutschen Exporte geschrumpft. Der Anstieg kommt unerwartet: Im Januar hatten die Statistiker nach vorläufigen Erkenntnissen einen leichten Rückgang der Exporte für 2025 geschätzt.

Gute Geschäfte im Dezember

Jedoch fiel das Jahresende überraschend stark aus. Im Dezember stiegen die Ausfuhren kalender- und saisonbereinigt kräftig um 4,0 Prozent zum Vormonat auf gut 133 Milliarden Euro - trotz Zollstreits mit den USA. Die Exporte in die Vereinigten Staaten legten sogar zu, und zwar um knapp neun Prozent auf 11,8 Milliarden Euro ein. Allerdings wuchs das Geschäft mit China noch stärker um fast 11 Prozent auf 7,2 Milliarden Euro. Zudem legten die Exporte in EU-Staaten um 3,1 Prozent zu auf gut 75,3 Milliarden Euro.

Im vergangenen Jahr stiegen außerdem die Importe kräftig um 4,4 Prozent auf 1.366,9 Milliarden Euro. In der Außenhandelsbilanz stand damit ein Exportüberschuss von rund 200 Milliarden Euro.

Der Anstieg der Exporte zum Jahresende gibt Hoffnung für eine Erholung der deutschen Wirtschaft, die 2025 mit einem Mini-Plus von 0,2 Prozent nur knapp am dritten Jahr ohne Wachstum vorbeigeschrammt war. Im laufenden Jahr erwartet die Bundesregierung ein Wachstum von 1,0 Prozent. Zudem sind die Geschäfte der Exporteure wichtig für die Beschäftigung: Fast jeder vierte Arbeitsplatz in Deutschland hängt laut Statistischem Bundesbank vom Export ab.

