Stimmung in der Zulieferindustrie bleibt schlecht 06.10.2025, 02:01 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Die Lage bei den Autozulieferern in Deutschland bleibt angespannt. Viele von ihnen verlagern Investitionen nach hinten oder ins Ausland. Ist Besserung in Sicht?

Die deutschen Autozulieferer blicken angesichts der schwachen Konjunktur weiterhin pessimistisch auf die eigene wirtschaftliche Lage - auch mit Blick nach vorn. Bei einer Branchenumfrage des Verbands der Automobilindustrie (VDA) bewerteten knapp die Hälfte der befragten Unternehmen ihre Situation als «schlecht» oder sogar «sehr schlecht», wie der Verband mitteilte. 

Das wirkt sich auch auf Investitionen und Beschäftigung aus. Mehr als 60 Prozent der Unternehmen wollen eigenen Angaben zufolge Stellen streichen. Bei den Investitionen planen rund 80 Prozent sie entweder zeitlich zu verschieben, ins Ausland zu verlagern oder ganz zu streichen. Ein knappes Fünftel der Zulieferer bleibt bei den bisherigen Investitionsplänen, kaum jemand plant eine Erhöhung. 

US-Zölle als zentrale Sorge

Eine zentrale Sorge bilden für die Unternehmen die US-Zölle auf Industrieprodukte. Mehr als die Hälfte von ihnen gab an, mittel oder stark davon betroffen zu sein.

«Die Bundesregierung und die EU-Kommission müssen klare Prioritäten zugunsten der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts setzen», forderte VDA-Präsidentin Hildegard Müller. «Der Industriestandort muss auf der Agenda ganz oben stehen.»

Dass es schnell besser wird, erwarten die meisten Betriebe nicht. Lediglich jeder fünfte Betrieb rechnet damit, dass die Lage besser wird. Knapp 60 Prozent gehen von keiner Veränderung aus, 18 Prozent von einer Verschlechterung. 

An der Branchenumfrage des VDA beteiligten sich zwischen dem 1. und dem 22. September 158 Unternehmen aus der Zulieferindustrie.

© dpa-infocom, dpa:251006-930-126327/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
2 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
3 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
4 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
5 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
6 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
7 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Nikkei 225 steigt nach Takaichi-Wahl auf Rekordhoch - Yen …

7:41 Uhr • Artikel • dpa-AFX

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax kaum verändert - Nikkei …

7:41 Uhr • Artikel • dpa-AFX

DAX-FLASH: Dax wenig verändert erwartet

7:28 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Redcare Pharmacy wächst weiter kräftig - Prognose bestätigt

7:06 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Streiks im Logistikzentrum von Zalando gehen weiter

7:04 Uhr • Artikel • dpa-AFX

WDH/WOCHENVORSCHAU: Termine bis 17. Oktober2025

7:03 Uhr • Artikel • dpa-AFX

WDH/TAGESVORSCHAU: Termine am 6. Oktober 2025

7:02 Uhr • Artikel • dpa-AFX

OTS: VisualVest / VisualVest steigt in den direkten ETF-Handel ein…

7:02 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer